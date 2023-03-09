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Туреччина відновила переговори з Фінляндією і Швецією щодо їхнього вступу в НАТО

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 19:27

У Брюсселі 9 березня відновилися переговори Туреччини з Фінляндією і Швецією щодо вступу двох останніх у НАТО, зустріч приймає генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Це вже треті переговори у рамках Постійного спільного механізму, заснованого на основі тристороннього меморандуму, який підписали на полях саміту НАТО у Мадриді у червні 2022 року. 

Столтенберг на відкритті засідання зазначив, що Фінляндія та Швеція здійснили безпрецедентні кроки, реагуючи на застереження Туреччини. "Зараз час, щоб усі союзники завершили процес ратифікації та запросили Фінляндію та Швецію як повноправних членів Альянсу перед наступним самітом НАТО у Вільнюсі", - заявив генсек. 

На засіданні обговорили те, що вже було зроблено для виконання прописаних у меморандумі домовленостей. Зокрема, відзначає пресслужба Альянсу, між країнами вже немає обмежень на експорт зброї, суттєво покращено співпрацю для протидії терорзику і Швеція невдовзі схвалить закон, що додатково посилить законодавство у цій сфері і стосуватиметься також "Робітничої партії Курдистану".

"Сторони погодилися, що швидка ратифікація заявок Фінляндії та Швеції - в інтересах усіх сторін, і їхній вступ посилить Альянс. Туреччина, Фінляндія та Швеція також погодилися щодо довгострокової значущості Постійного спільного механізму у питанні протидії тероризму та домовилися продовжувати співпрацю у цьому форматі і ще раз зустрітися перед самітом у Вільнюсі", - зазначають у комюніке. 

Як відомо, Туреччина взимку на тривалий час призупинила переговори та почала натякати, що може погодити вступ до НАТО лише Фінляндії після серії антитурецьких акцій у Швеції, у тому числі зі спаленням Корану (детально про це читайте у статтях Шантаж "терористами" та "Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці").

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На відміну від Анкари, донедавна Будапешт не висував жодних вимог до Гельсінкі та Стокгольма, однак під кінець лютого у партії Орбана дали зрозуміти, що мають свої претензії та вирішили направити делегацію до Швеції та Фінляндії.

7 березня парламентська делегація Угорщини після зустрічі зі спікером шведського парламенту заявила, що підтримує заявку Швеції на членство в НАТО.

Парламент Фінляндії схвалив усе необхідне для вступу законодавство в останні дні лютого, перед тим, як піти на передвиборчу перерву, а у Швеції його винесуть у парламентську залу найближчим часом

В експертних колах схильні вважати, що Анкара ратифікує заявку Швеції не раніше, ніж після завершення виборів, що очікува відбудуться у травні, та схвалення у Швеції згаданого закону про посилення протидії терористичній діяльності. 

Теми: ТуреччинаФінляндіяШвейцаріяНАТО
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