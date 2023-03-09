Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Туреччина відновила переговори з Фінляндією і Швецією щодо їхнього вступу в НАТО

"Європейська правда"Четвер, 9 березня 2023, 18:27

У Брюсселі 9 березня відновилися переговори Туреччини з Фінляндією і Швецією щодо вступу двох останніх у НАТО, зустріч приймає генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Це вже треті переговори у рамках Постійного спільного механізму, заснованого на основі тристороннього меморандуму, який підписали на полях саміту НАТО у Мадриді у червні 2022 року. 

Реклама:

Столтенберг на відкритті засідання зазначив, що Фінляндія та Швеція здійснили безпрецедентні кроки, реагуючи на застереження Туреччини. "Зараз час, щоб усі союзники завершили процес ратифікації та запросили Фінляндію та Швецію як повноправних членів Альянсу перед наступним самітом НАТО у Вільнюсі", - заявив генсек. 

На засіданні обговорили те, що вже було зроблено для виконання прописаних у меморандумі домовленостей. Зокрема, відзначає пресслужба Альянсу, між країнами вже немає обмежень на експорт зброї, суттєво покращено співпрацю для протидії терорзику і Швеція невдовзі схвалить закон, що додатково посилить законодавство у цій сфері і стосуватиметься також "Робітничої партії Курдистану".

"Сторони погодилися, що швидка ратифікація заявок Фінляндії та Швеції - в інтересах усіх сторін, і їхній вступ посилить Альянс. Туреччина, Фінляндія та Швеція також погодилися щодо довгострокової значущості Постійного спільного механізму у питанні протидії тероризму та домовилися продовжувати співпрацю у цьому форматі і ще раз зустрітися перед самітом у Вільнюсі", - зазначають у комюніке. 

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, Туреччина взимку на тривалий час призупинила переговори та почала натякати, що може погодити вступ до НАТО лише Фінляндії після серії антитурецьких акцій у Швеції, у тому числі зі спаленням Корану (детально про це читайте у статтях Шантаж "терористами" та "Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці").

На відміну від Анкари, донедавна Будапешт не висував жодних вимог до Гельсінкі та Стокгольма, однак під кінець лютого у партії Орбана дали зрозуміти, що мають свої претензії та вирішили направити делегацію до Швеції та Фінляндії.

7 березня парламентська делегація Угорщини після зустрічі зі спікером шведського парламенту заявила, що підтримує заявку Швеції на членство в НАТО.

Парламент Фінляндії схвалив усе необхідне для вступу законодавство в останні дні лютого, перед тим, як піти на передвиборчу перерву, а у Швеції його винесуть у парламентську залу найближчим часом

В експертних колах схильні вважати, що Анкара ратифікує заявку Швеції не раніше, ніж після завершення виборів, що очікува відбудуться у травні, та схвалення у Швеції згаданого закону про посилення протидії терористичній діяльності. 

Теми: ТуреччинаФінляндіяШвейцаріяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
16:05
Норвегія забезпечуватиме довгострокове постачання газу до Німеччини
Усі новини...
Реклама: