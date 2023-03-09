Турция возобновила переговоры с Финляндией и Швецией относительно их вступления в НАТО

В Брюсселе 9 марта возобновились переговоры Турции с Финляндией и Швецией о вступлении двух последних в НАТО, встречу принимает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Это уже третьи переговоры в рамках Постоянного совместного механизма, основанного на основе трехстороннего меморандума, который подписали на полях саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

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Столтенберг на открытии заседания отметил, что Финляндия и Швеция осуществили беспрецедентные шаги, реагируя на выраженные Турцией опасения. "Пришло время, чтобы все союзники завершили процесс ратификации и пригласили Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов Альянса перед следующим саммитом НАТО в Вильнюсе", - заявил генсек.

На заседании обсудили то, что уже было сделано для выполнения прописанных в меморандуме договоренностей. В частности, отмечает пресс-служба Альянса, между странами уже нет ограничений на экспорт оружия, существенно улучшено сотрудничество для противодействия терроризму и Швеция вскоре примет закон, который дополнительно усилит законодательство в этой сфере и будет касаться также "Рабочей партии Курдистана".

"Стороны согласились, что быстрая ратификация заявок Финляндии и Швеции - в интересах всех сторон, и их вступление усилит Альянс. Турция, Финляндия и Швеция также согласились относительно долгосрочной значимости Постоянного совместного механизма в вопросе противодействия терроризму и договорились продолжать сотрудничество в этом формате и еще раз встретиться перед саммитом в Вильнюсе", - отмечают в коммюнике.

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Как известно, Турция зимой на длительное время приостановила переговоры и начала намекать, что может согласовать вступление в НАТО только Финляндии после серии антитурецких акций в Швеции, в том числе с сожжением Корана (подробно об этом читайте в статьях Шантаж "террористами" и "Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку").

В отличие от Анкары, до недавнего времени Будапешт не выдвигал никаких требований к Хельсинки и Стокгольму, однако в конце февраля в партии Орбана дали понять, что имеют свои претензии, и решили направить делегацию в Швецию и Финляндию.

7 марта парламентская делегация Венгрии после встречи со спикером шведского парламента заявила, что поддерживает заявку Швеции на членство в НАТО.

Парламент Финляндии одобрил все необходимое для вступления законодательство в последние дни февраля, перед тем, как уйти на предвыборный перерыв, а в Швеции его вынесут в парламентский зал в ближайшее время.

В экспертных кругах склонны считать, что Анкара ратифицирует заявку Швеции не раньше, чем после завершения выборов, которые ожидаемо состоятся в мае, и принятия в Швеции упомянутого закона об усилении противодействия террористической деятельности.