В.о. намісника Лаври: Братія молиться за Зеленського, а прокльони Павла повернуться до нього ж
В.о. намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій запевнив, що братія молиться за президента Володимира Зеленського, а "прокльони" колишнього намісника Лаври митрополита УПЦ МП Павла повертаються до нього самого.
Джерело: звернення Авраамія, опубліковане в суботу на сайті ПЦУ
Деталі: Як зазначається на сайті ПЦУ, Авраамій "спростував дієвість "прокльонів" колишнього намісника Лаври".
Дослівно: "Як виконувач обов’язків намісника Лаври я глибоко обурений тими заявами і діями, які робить наш колишній керівник. Хіба він не знає, що несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає? Всі сльози братії, про які він каже – його провина. І всі прокльони, які він посилає і президенту, і всім незгідним з ним – повертаються насправді до нього, бо за словом Писання вони, як вугілля палаюче, збираються на його голову.
Маючи нині відповідальність очолювати Лавру, покладену на мене блаженнійшим митрополитом Епіфанієм, від імені Лаври хочу засвідчити перед всіма, що прокльони колишнього намісника – безпідставні та несправедливі.
Запевняю нашого президента, що братія Лаври молиться і продовжить молитися за главу нашої держави, як це нам наказує робити і Слово Боже. Ми благословляємо вас, Володимире Олександровичу, у вашій боротьбі з агресором, з фальшивим "русскім міром", який приніс нашому народу війну і смерть. Ми молимося за вашу родину, за всіх, хто разом з вами працює для перемоги над ворогом миру".
Більше деталей: Авраамій підкреслив, що події навколо Лаври – це "не протистояння держави і релігії, це не порушення свободи", а "звільнення нашої святині від впливу ворожої до нас російської держави".
"Заради святинь Лаври, заради молитви біля наших Отців печерських ми довго терпіли. Бо ми не бачили альтернативи. Але зараз нова канонічна реальність існування визнаної Помісної церкви та рішення української держави надають нам можливість обрати – і я свій вибір зробив", – зазначає він.
Що передувало: Днями колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що "Господь не пробачить" президенту Володимиру Зеленському та його родині виселення духовенства УПЦ МП з Лаври. "Горе вам, бійтеся", – звернувся він до Зеленського.
Передісторія:
- Архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ МП Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ МП Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі. На час перевірки збереження культурних цінностей також закрито печери лаври.
- Митрополит ПЦУ Епіфаній запевнив, що монастир на території Києво-Печерської лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
- Колишній намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду. Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
- 1 квітня Павлу (Лебедю) вручили підозру в "порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань" та "глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України". Судове засідання перенесли на понеділок.
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