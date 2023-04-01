В.о. намісника Лаври: Братія молиться за Зеленського, а прокльони Павла повернуться до нього ж

В.о. намісника Києво-Печерської лаври від ПЦУ архімандрит Авраамій запевнив, що братія молиться за президента Володимира Зеленського, а "прокльони" колишнього намісника Лаври митрополита УПЦ МП Павла повертаються до нього самого.

Джерело: звернення Авраамія, опубліковане в суботу на сайті ПЦУ

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Деталі: Як зазначається на сайті ПЦУ, Авраамій "спростував дієвість "прокльонів" колишнього намісника Лаври".

Дослівно: "Як виконувач обов’язків намісника Лаври я глибоко обурений тими заявами і діями, які робить наш колишній керівник. Хіба він не знає, що несправедливі прокляття падають на голову того, хто проклинає? Всі сльози братії, про які він каже – його провина. І всі прокльони, які він посилає і президенту, і всім незгідним з ним – повертаються насправді до нього, бо за словом Писання вони, як вугілля палаюче, збираються на його голову.

Маючи нині відповідальність очолювати Лавру, покладену на мене блаженнійшим митрополитом Епіфанієм, від імені Лаври хочу засвідчити перед всіма, що прокльони колишнього намісника – безпідставні та несправедливі.

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Запевняю нашого президента, що братія Лаври молиться і продовжить молитися за главу нашої держави, як це нам наказує робити і Слово Боже. Ми благословляємо вас, Володимире Олександровичу, у вашій боротьбі з агресором, з фальшивим "русскім міром", який приніс нашому народу війну і смерть. Ми молимося за вашу родину, за всіх, хто разом з вами працює для перемоги над ворогом миру".

Більше деталей: Авраамій підкреслив, що події навколо Лаври – це "не протистояння держави і релігії, це не порушення свободи", а "звільнення нашої святині від впливу ворожої до нас російської держави".

"Заради святинь Лаври, заради молитви біля наших Отців печерських ми довго терпіли. Бо ми не бачили альтернативи. Але зараз нова канонічна реальність існування визнаної Помісної церкви та рішення української держави надають нам можливість обрати – і я свій вибір зробив", – зазначає він.

Що передувало: Днями колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що "Господь не пробачить" президенту Володимиру Зеленському та його родині виселення духовенства УПЦ МП з Лаври. "Горе вам, бійтеся", – звернувся він до Зеленського.

Передісторія:

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