Результати перевірки "зливу" секретних документів будуть готові через 45 днів – Пентагон
Міністерство оборони США заявило в понеділок, що матиме висновки про злив у мережу секретних документів протягом 45 днів.
Джерело: речниця Пентагону Сабріна Сінгх, цитує сайт оборонного відомства
Деталі: За словами Сінгх, у Пентагоні "продовжують проводити щоденні наради для вивчення обсягу і масштабу цього витоку, а також для забезпечення вжиття відповідних заходів щодо пом'якшення наслідків".
Очільник Міноборони США Ллойд Остін доручив провести всебічну перевірку безпеки, програм, і процедур Міністерства оборони у питанні секретних документів.
За словами Сінгх, протягом 45 днів Остін будуть надані початкові висновки і рекомендації щодо вдосконалення політики і процедур міністерства, пов'язаних із захистом секретної інформації.
Передісторія:
- 7 квітня видання "The New York Times" із посиланням на джерела в Білому домі повідомило про злив даних: у Twitter і Telegram з'явилися нібито засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. У ЗМІ з'являються згадки про все нові й нові документи.
- Розслідувачі "Bellingcat" встановили, що секретні дані були поширені ще 1 і 2 березня на сервері Discord під назвою WowMao, однак першоджерело може бути ще більш раннім.
- Журналісти "Associated Press" поспілкувалися з користувачами платформи Discord і дізналися, що таємні документи нібито поширював користувач із нікнеймом "Лукка", який може бути "дитиною".
- Міністерство оборони Великої Британії попередило про "серйозний рівень неточності" у злитих у мережу ймовірно секретних документах США, що стосуються у тому числі війни в Україні.
- Через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани і це затримує її контрнаступ, повідомили ЗМІ.
- Міністерство юстиції США почало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, а Державний департамент США заявив, що інцидент із публікацією секретних документів не вплине на підтримку України у війні з Росією.
- За даними ЗМІ, витік секретних документів спричинив кризу у відносинах між США і союзниками.
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