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Результати перевірки "зливу" секретних документів будуть готові через 45 днів – Пентагон

Ольга Глущенко Вівторок, 18 квітня 2023, 06:04
Результати перевірки зливу секретних документів будуть готові через 45 днів – Пентагон
Сінгх, скриншот відео

Міністерство оборони США заявило в понеділок, що матиме висновки про злив у мережу секретних документів протягом 45 днів.

Джерело: речниця Пентагону Сабріна Сінгх, цитує сайт оборонного відомства

Деталі: За словами Сінгх, у Пентагоні "продовжують проводити щоденні наради для вивчення обсягу і масштабу цього витоку, а також для забезпечення вжиття відповідних заходів щодо пом'якшення наслідків".

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Очільник Міноборони США Ллойд Остін доручив провести всебічну перевірку безпеки, програм, і процедур Міністерства оборони у питанні секретних документів.

За словами Сінгх, протягом 45 днів Остін будуть надані початкові висновки і рекомендації щодо вдосконалення політики і процедур міністерства, пов'язаних із захистом секретної інформації.

Передісторія:

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Теми: СШАвитіквійна
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