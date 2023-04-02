Захисники відбили понад 70 ворожих атак – зведення

За минулу добу Сили оборони відбили понад 70 атак росіян і завдала 11 ударів по районах скупчення росіян.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби завдяки організованим та злагодженим діям підрозділів Сил оборони України, а також особистій мужності кожного захисника було відбито понад 70 атак противника на зазначених напрямках.

Найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка".

Деталі: Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш ніж 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Зокрема, росіяни завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Дружківка та Авдіївка Донецької області, застосувавши балістичні ракети. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Крім того, протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Карповичі та Брониви Чернігівської області; Середина-Буда, Есмань, Сидорівка, Старикове, Стукалівка, Білопілля та Соснівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зибине, Охрімівка, Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Крохмальне та Новоселівське Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль, військовослужбовці Сил оборони відбили понад 25 ворожих атак.

Також, протягом минулої доби захисники відбили атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Предтечине. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Богданівка, Григорівка, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Залізне, Диліївка, Нью-Йорк та Дружківка Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Минулої доби, лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки військовослужбовцями Сил оборони було відбито понад 20 ворожих атак. Водночас, ворог обстріляв Степове, Авдіївку, Орлівку, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Красногорівку, Мар’їнку, Георгіївку та Пречистівку.

На Шахтарському напрямку ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Полтавка, Святопетрівка, Новоданилівка, Новоандріївка, Новояковлівка Запорізької області, а також Хрещенівка, Новоолександрівка, Томарине, Тягинка, Токарівка, Придніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника та одну реактивну систему залпового вогню.