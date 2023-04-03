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Генсек Ради Європи та віцеканцлер Німеччини відвідали деокуповану Чернігівщину

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 3 квітня 2023, 17:38
Генсек Ради Європи та віцеканцлер Німеччини відвідали деокуповану Чернігівщину
Марія Пейчинович-Бурич і Роберт Габек у Ягідному, фото ОП

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, що перебувають із візитом в Україні, в понеділок відвідали деокуповане село Ягідне Чернігівської області.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Офісу президента України.

Пейчинович-Бурич і Габек здійснили візит на Чернігівщину разом із Володимиром Зеленським у межах його робочої поїздки.

 

Зазначається, що вони "оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідного та скоєних ними воєнних злочинів".

 

Згідно з офіційними даними, з-поміж 400 жителів села російські військові майже 370 утримували у підвалі місцевої школи впродовж 27 днів, з них одинадцятеро загинули.

 

Також у Ягідному постраждали всі 173 обійстя, з них 11 повністю зруйновані. Повністю були знищені будинок культури й фельдшерський пункт, зазнала руйнувань будівля школи.

 

Президент України та європейські гості поспілкувалися з жителями села, яких утримували в підвалі школи.

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Зеленський розповів, що бранці в темряві писали на стінах прізвища й дати смерті односельців, щоб не забути, а діти писали рядки гімну України.

Крім того, Роберт Габек разом із Володимиром Зеленським відвідав поранених захисників України, що лікуються у військовому госпіталі в Чернігівській області.

 

Як повідомлялось раніше в понеділок, віцеканцлер Німеччини і міністр економіки Роберт Габек прибув в Україну для політичних переговорів про відновлення України та співпрацю в енергетичному секторі.

Окремо до Києва прибула генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, яка провела переговори з першою заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою.

Теми: Чернігівська областьНімеччинаЄвропаЗеленський
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