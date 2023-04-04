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Дві третини німців – проти постачання Україні західних винищувачів

"Європейська правда"Вівторок, 4 квітня 2023, 21:18

Більшість громадян Німеччини виступають проти надання Україні сучасних винищувачів, водночас прихильників і противників збільшення військової допомоги Києву приблизно однакова кількість.

Про це свідчать дані останнього опитування RTL/ntv-Trendbarometer, пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

64% респондентів заявили, що НАТО не повинен постачати Україні західні винищувачі, натомість лише 28% висловилися "за", а решта 8% відповіли "не знаю" або не захотіли давати відповідь. Серед прихильників "Зелених" підтримка надання Києву авіації значно вища за середню: 45% за і 39% проти.

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Щодо збільшення військової допомоги Україні думки німецьких респондентів розділилися. 49% вважають такі плани неправильними, 47% – правильними.

При цьому між східною та західною Німеччиною існують значні відмінності: якщо на заході 51% висловився за збільшення допомоги Україні і 45% – проти, то на сході 72% проголосували проти цих планів, а за – лише 24%. 

Найбільше за посилення військової підтримки Україні висловилися прихильники "Зелених" (78%), тоді як найбільше проти (91%) – прихильники "Альтернативи для Німеччини".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири з них уже були відправлені в Україну.

Братислава оголосила про своє рішення наступного дня після того, як президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу Україні найближчими днями чотирьох МіГ-29. Таким чином, уже дві держави НАТО публічно пообіцяли надати Україні бойові літаки.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у лютому виключив постачання німецьких винищувачів в Україну, але заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. 

Теми: Німеччинавинищувачізброядопомога Україні
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