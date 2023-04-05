Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку: є загиблі і поранені

Щонайменше 2 людини загинули та ще 4 дістали поранення у результаті російських обстрілів смт Олексієво-Дружківка Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram



Пряма мова Кириленка: "2 людини загинули, 4 поранено – такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки. Містечко зазнало обстрілу близько 11 години – росіяни поцілили у житловий сектор".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що, за попередніми даними, окупанти били касетними боєприпасами.

Фото з Telegram Кириленка

На місці влучання працюють піротехніки, які знешкоджують нерозірвані снаряди. Кириленко також опублікував фото з місця російских ударів.

Фото з Telegram Кириленка

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram повідомив, що щонайменше одна людина загинула та ще дві дістали поранення у результаті російських обстрілів з танків смт. Велика Новосілка Донецької області вдень 5 квітня.

Керівник ОП також опублікував фото наслідків російських обстрілів, але на цьому фото зображений будинок, схожий на той, фото якого публікував Кириленко, повідомляючи про обстріл Олексієво-Дружківки.