Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку: є загиблі і поранені

Ірина БалачукСереда, 5 квітня 2023, 13:21
Окупанти обстріляли Олексієво-Дружківку: є загиблі і поранені
ФОТО З TELEGRAM КИРИЛЕНКА

Щонайменше 2 людини загинули та ще 4 дістали поранення у результаті російських обстрілів смт Олексієво-Дружківка Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "2 людини загинули, 4 поранено – такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки. Містечко зазнало обстрілу близько 11 години – росіяни поцілили у житловий сектор".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що, за попередніми даними, окупанти били касетними боєприпасами. 

Реклама:
 
Фото з Telegram Кириленка

На місці влучання працюють піротехніки, які знешкоджують нерозірвані снаряди. Кириленко також опублікував фото з місця російских ударів.  

 
Фото з Telegram Кириленка

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram повідомив, що щонайменше одна людина загинула та ще дві дістали поранення у результаті російських обстрілів з танків смт. Велика Новосілка Донецької області вдень 5 квітня.

Керівник ОП також опублікував фото наслідків російських обстрілів, але на цьому фото зображений будинок, схожий на той, фото якого публікував Кириленко, повідомляючи про обстріл Олексієво-Дружківки. 

ВІДЕО ДНЯ
 

Теми: Донецька областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Донецька область
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
Останні новини
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
Усі новини...
Реклама: