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Біля берегів Туреччини затонуло судно, що прямувало в Україну: є зниклі безвісти

Середа, 5 квітня 2023, 14:01

Біля узбережжя Туреччини в середу затонуло вантажне судно з 14 членами екіпажу на борту, яке йшло до України з турецького порту Іскендерун.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на видання Hurriyet, повідомили турецькі органи влади.

Вантажне судно Joe 2  йшло під прапором Гвінеї-Бісау. Воно затонуло в районі міста Кумлуджа, що в провінції Анталія, коли прямувало до Ізмаїла в Україні з турецького порту Іскендерун, повідомила турецька берегова охорона.

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Сигнал лиха берегова охорона отримала о 3:47 ранку і відправила на допомогу судно, кілька катерів і два вертольоти

П'ятьох членів екіпажу вдалося врятувати: двох із них витягнули з води та перемістили гелікоптерами, ще трьох врятували інші комерційні судна. Тривають пошуки дев'ятьох людей. Усі члени екіпажу були громадянами Сирії.

Що стало причиною затоплення судна, не відомо.

ВІДЕО ДНЯ

Головна прокуратура Кумлуджі розпочала розслідування, повідомила берегова охорона.

Як відомо, у зв'язку з війною комерційні судна заходять до портів України через так званий "зерновий коридор", погоджений у рамках Чорноморської зернової ініціативи.

В останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернового коридору" 18 березня угоду все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів  - половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги. 

Теми: Туреччинакораблі
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