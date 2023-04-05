У пунктах пропуску на західному кордоні з'явиться безкоштовний Wi-Fi
Середа, 5 квітня 2023, 17:35
У п'ятьох пунктах перетину державного кордону на заході України запустять безкоштовну інтернет-мережу Wi-Fi.
Джерело: Державна прикордонна служба у Telegram
Деталі: Повідомляється, що до кінця квітня Wi-Fi з'явиться у пунктах пропуску "Краківець", "Рава-Руська" (обидва – Львівщина), "Ягодин" (Волинь), "Порубне", "Красноїльськ" та "Дяківці" (всі три - на Буковині).
За даними ДПСУ, наразі мережею вже можуть скористатися подорожуючі, які перетинають "Шегині" (Львівська область).
ВІДЕО ДНЯ