Польща і Україна підписали меморандуми щодо відбудови та спільного виробництва боєприпасів

Польща та Україна підписали меморандуми про співпрацю у відновленні України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

У присутності президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві було підписано два документи щодо відбудови України та озброєння.

"Поляки знають велику цінність свободи і солідарності, тому ми підтримуємо українців у їхній боротьбі. Безпека всієї Європи і безпека Польщі також поставлені на карту в цій війні", - сказав Моравецький.

Моравецький додав, що Україна купує озброєння, вироблене на польських заводах, зокрема САУ Krab і бронетранспортери "Rosomak".

📸 W #KPRM trwa spotkanie dwustronne premiera 🇵🇱 @MorawieckiM i prezydenta 🇺🇦 @ZelenskyyUa wraz z delegacjami obu państw.



➡️ Podczas spotkania omawiane są możliwości dalszego wsparcia 🇺🇦 w walce o wolność i bezpieczeństwo Europy oraz kwestie odbudowy zniszczeń wojennych i… pic.twitter.com/BOFhtzSCap — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 5, 2023

Раніше повідомлялося, що Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва.

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами.