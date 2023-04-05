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Польща і Україна підписали меморандуми щодо відбудови та спільного виробництва боєприпасів

"Європейська правда"Середа, 5 квітня 2023, 19:46

Польща та Україна підписали меморандуми про співпрацю у відновленні України та угоду про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів.

Про це повідомляє TVN24, пише "Європейська правда".

У присутності президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в канцелярії прем'єр-міністра у Варшаві було підписано два документи щодо відбудови України та озброєння.

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"Поляки знають велику цінність свободи і солідарності, тому ми підтримуємо українців у їхній боротьбі. Безпека всієї Європи і безпека Польщі також поставлені на карту в цій війні", - сказав Моравецький.

Моравецький додав, що Україна купує озброєння, вироблене на польських заводах, зокрема САУ Krab і бронетранспортери "Rosomak".

Раніше повідомлялося, що Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами.

Теми: ПольщаУкраїна
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