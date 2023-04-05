На Бахмутському напрямку захисники відбили 15 атак ворога – Генштаб

Протягом доби 5 квітня українські захисники відбили 15 атак ворога на Бахмутському напрямку, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського.

Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту".

Деталі: Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаудар, здійснив понад 35 обстрілів з РСЗВ по позиціях захисників України та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів.

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

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Противник обстріляв населені пункти на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках. Також від ворожих обстрілів постраждали населені пункти Харківщини.



На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів.

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області.

Зокрема, в Каховському районі, починаючи з 23 березня, тривають рейдові заходи ЗС РФ з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту.

Під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів.

На східному фронті захисники знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів, 2 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.