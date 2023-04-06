Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 квітня 2023, 13:47
Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки
Бреді Афрік у Twitter

За останній місяць загарбники вивезли військову техніку зі своїх баз на північ окупованого Криму, свідчить аналіз супутникових знімків Maxar.

Джерело: аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік у Twitter, "Крим.Реалії"

Пряма мова: "За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія".

Реклама:

Деталі: Знімки також показують частину обладнання та оборонні споруди, які побудовані поблизу Медведівки.

ВІДЕО ДНЯ

Аналітик зазначає, що російські війська побудували кілька укріплень не тільки поблизу Медведівки, а й по всьому Криму.

Знімки Maxar з високою роздільною здатністю було проаналізовано за період з 11 лютого до 16 березня.

Що було раніше: 

  • У березні цього року набула розголосу інформація про те, що в окупованому Криму будують укріплювальні споруди просто на пляжах біля Євпаторії. В соцмережах публікували відповідні відео.
  • Призначений Росією "глава" Криму Сергій Аксьонов заявляв, що Україна нібито не зможе деокупувати півострів завдяки фортифікації та формуванню оборони. 
  • Останні супутникові знімки засвідчують, що російські військові в окупованому Криму вирили лінію окопів, протяжністю понад 7 км, на узбережжі Євпаторії та неподалік міста.

Теми: КримокупаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Крим
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Дрони атакували Росію і Крим понад 190 разів цього року − ВВС
Супутник показав баржі-барикади від українських дронів біля Кримського мосту
Останні новини
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
Усі новини...
Реклама: