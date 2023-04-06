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Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 квітня 2023, 13:47
Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки
Бреді Афрік у Twitter

За останній місяць загарбники вивезли військову техніку зі своїх баз на північ окупованого Криму, свідчить аналіз супутникових знімків Maxar.

Джерело: аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік у Twitter, "Крим.Реалії"

Пряма мова: "За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія".

Деталі: Знімки також показують частину обладнання та оборонні споруди, які побудовані поблизу Медведівки.

Аналітик зазначає, що російські війська побудували кілька укріплень не тільки поблизу Медведівки, а й по всьому Криму.

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Знімки Maxar з високою роздільною здатністю було проаналізовано за період з 11 лютого до 16 березня.

Що було раніше: 

  • У березні цього року набула розголосу інформація про те, що в окупованому Криму будують укріплювальні споруди просто на пляжах біля Євпаторії. В соцмережах публікували відповідні відео.
  • Призначений Росією "глава" Криму Сергій Аксьонов заявляв, що Україна нібито не зможе деокупувати півострів завдяки фортифікації та формуванню оборони. 
  • Останні супутникові знімки засвідчують, що російські військові в окупованому Криму вирили лінію окопів, протяжністю понад 7 км, на узбережжі Євпаторії та неподалік міста.

Теми: КримокупаціявійнаРосія
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