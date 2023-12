Росіяни в Криму вивели військову техніку з місць зберігання на північ – супутникові знімки

За останній місяць загарбники вивезли військову техніку зі своїх баз на північ окупованого Криму, свідчить аналіз супутникових знімків Maxar.

Джерело: аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік у Twitter, "Крим.Реалії"

Пряма мова: "За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія".

Russian forces have moved equipment out of a military depot in northern Crimea over the past month. Recent satellite imagery shows that this site had tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/JinS7mlu7B

Деталі: Знімки також показують частину обладнання та оборонні споруди, які побудовані поблизу Медведівки.

Аналітик зазначає, що російські війська побудували кілька укріплень не тільки поблизу Медведівки, а й по всьому Криму.

The removal of Russian military equipment from this depot in occupied Crimea can be seen clearly when comparing high resolution satellite imagery from February 11th to March 16th. pic.twitter.com/wM6YWO91fa