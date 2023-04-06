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До Росії вивезли близько 2,5 тисяч в’язнів із окупованих територій – Лубінець

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 6 квітня 2023, 16:07
До Росії вивезли близько 2,5 тисяч в’язнів із окупованих територій – Лубінець
Дмитро Лубінець, фото з Facebook омбудсмана

Щонайменше 2,5 українців, які перебували у в’язницях на окупованих територіях, вивезено до Росії.

Джерело: Укрінформ із посиланням Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця на під час конференції 

Пряма мова: "Ми не можемо чітко сказати, скільки українців на даний час перебуває на території РФ, бо сама Росія жодних офіційних цифр нам не дає. Але за нашими даними, точно не менше 2,5 тисячі громадян України, які перебували у місцях несвободи і які залишилися на тимчасово окупованій території України, вивезли на територію РФ".

Деталі: Водночас в Офісі генпрокурора повідомили, що в’язні можуть бути відправлені назад в Україну для бойових дій.

Іншою проблемою є те, що в'язні перебувають під контролем іншої держави, але юридично вони продовжують відбувати покарання. Таким чином, виникає питання щодо врегулювання їхнього статусу у подальшому.

Що цьому передувало: 

  • Під час втечі з Херсону у листопаді росіяни випустили в'язнів, які відбували покарання Херсонському слідчому ізоляторі. Відомо справи 457 засуджених. Частину з них знайшли та повернули українські правоохоронці.

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Теми: в'язницяРосіяомбудсмен
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