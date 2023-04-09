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Сили оборони знищили рідкісну ворожу радіолокаційну станцію "Реп’яшок"

Катерина ТищенкоНеділя, 9 квітня 2023, 17:20
Сили оборони знищили рідкісну ворожу радіолокаційну станцію Реп’яшок
знищення станції "Реп’яшок", скріншот відео

Українські захисники знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію виявлення безпілотників "Реп’яшок".

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Розвідники 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виявили ворожий РЛС "Реп’яшок" і надали координати сусідам з 45 окремої артилерійської бригади. Точний постріл М777 – і ціль знищено!

РЛС "Реп’яшок" – сучасна російська радіолокаційна станція виявлення безпілотників. На озброєнні в окупантів – з 2022 року. За даними на січень-2023, росіяни виробили лише 11 таких станцій".

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Теми: Збройні силивійна
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