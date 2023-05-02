Уряд Латвії профінансує курси латиської для українських біженців

Урядовий Фонд громадської інтеграції Латвії (SIF) оголосив тендер на чотири мільйони євро на проведення занять латиської мови для громадян України.

Про це агентству LETA повідомила представниця SIF Ілзе Сарканабола, пише "Європейська правда".

Фінансування уряду Латвії призначене для організації курсів латиської мови до 31 грудня 2023 року, що, як очікується, дасть змогу приблизно 5300 громадянам України вивчити латиську мову.

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Курси мають тривати не менш як 120 академічних годин і будуть для українців безкоштовними. Учасники, які успішно закінчили курс, отримають можливість скласти іспит на знання державної мови (VISC), починаючи з рівня А2.

Як нагадує LETA, в березні Фонд громадської інтеграції Латвії оприлюднив список із 21 закладу, схваленого для навчання українців латиської мови на безоплатній основі. Курси фінансує SIF за рахунок бюджету.

У 2022 році уроки латиської мови відвідували загалом 3507 українців. А з березня до 27 квітня цього року, згідно з офіційними даними, до навчання приступили вже 2120 людей.

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Нагадаємо, минулого року в Латвії пропонували зобов'язати біженців з України відвідувати курси латиської мови з 2024 року, але Сейм країни цю ініціативу не підтримав.