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ЗМІ: Зеленський вирушив до Нідерландів

"Європейська правда"Середа, 3 травня 2023, 23:26
ЗМІ: Зеленський вирушив до Нідерландів
Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський після закордонного візиту до Фінляндії вирушив у Нідерланди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили одразу кілька нідерландських ЗМІ, зокрема ANP та RTL Nieuws.

Видання звертають увагу, що нідерландський урядовий борт у середу ввечері вирушив із Гельсінкі, де український президент був із візитом, і він вже приземлився в міжнародному аеропорту "Схіпхол".

За даними RTL Nieuws, Зеленський у четвер виступить у Гаазі з промовою під назвою "Немає миру без справедливості". Місце виступу, ймовірно, пов'язане з тим, що в місті розташований Міжнародний кримінальний суд, що видав ордери на арешт Владіміра Путіна та російської уповноваженої у справах дітей.

Видання NOS звертає увагу на те, що 4 травня в Нідерландах відзначають День пам'яті жертв Другої світової війни та подальших збройних конфліктів, але припускає, що візит українського президента саме до цієї дати не приурочувався.

Для Зеленського візит у Нідерланди стане першим не лише з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а й на посаді президента взагалі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в середу, 3 травня, Володимир Зеленський прибув з несподіваним візитом до Фінляндії для участі у Нордично-українському саміті лідерів та низки двосторонніх зустрічей.

Крім того, за даними німецьких ЗМІ, президент України має прибути до Німеччини 13 травня на запрошення федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, але після "зливу" інформації у ЗМІ організація візиту під питанням.

Теми: ЗеленськийНідерланди
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