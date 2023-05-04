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Директор ЦРУ провів закритий брифінг після атаки дрона на Кремль

"Європейська правда"Четвер, 4 травня 2023, 13:33

Директор ЦРУ Вільям Бернс провів закритий брифінг для американських сенаторів з приводу атаки дрона на Кремль.

Як пише "Європейська правда", про це розповів голова комітету з розвідки Сенату США Марк Уорнер, повідомляє CNN.

"У нас все ще небагато інформації. Але принаймні до цього моменту ми не маємо ознак, що ця атака організована українцями", – заявив Уорнер за підсумками брифінгу.

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Напередодні у пресслужбі Кремля заявили, що українські безпілотники "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Владіміра Путіна. Атаку Кремль назвав "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії". 

Речник президента Зеленського Сергій Никифоров заявив, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у контексті цієї атаки, що сприймав би все, що виходить з Кремля, "з дуже великою обережністю".

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Теми: Росія
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