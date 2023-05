В первые дни этого мая Россия каждый час наносила удар по Украине – Госдеп США

В течение первых четырех дней мая Российская Федерация каждый час запускала по Украине более одной ракеты, дрона или бомбы.

Источник: посольство США в Украине со ссылкой на представителя Госдепартамента Веданта Пателя

Дословно: "С 1 мая Россия нанесла более 145 авиаударов по Украине. Это означает, что РФ запускает более одной ракеты, беспилотника или бомбы каждый час, 24 часа в сутки, четыре дня подряд".

Since May 1, Russia launched more than 145 airstrikes across Ukraine. That means Russia has launched more than one missile, drone, or bomb every hour, 24 hours a day, four days straight.



