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П'ять країн ЄС вимагатимуть продовження імпортних обмежень для України після червня

"Європейська правда"П'ятниця, 5 травня 2023, 21:25

Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина проситимуть Європейську комісію продовжити тимчасове обмеження імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України, на яке вони погодились в обмін на фінансову допомогу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це в п’ятницю оголосив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

У п'ятницю відбулися переговори між представниками так званих "прифронтових країн" – Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини – щодо української сільськогосподарської продукції.

Як наголосив Телус на брифінгу за підсумками зустрічі, звернення до Єврокомісії полягатиме у наданні допомоги із загального бюджету Євросоюзу, оскільки кошти з кризового фонду Спільної аграрної політики вже повністю вичерпані.

Польський міністр також повідомив, що п'ять країн ЄС проситимуть продовжити дію постанови Єврокомісії про тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

"Нам пообіцяли, що вона (постанова. – Ред.) буде діяти і після 5 червня", – зазначив він.

Окрім того, Телус повідомив, що Польща продовжить моніторинг продуктів, що імпортують з України – зокрема борошна, м'яса птиці, яєць, яблучного соку, м'яких фруктів, і повідомив про це представнику України на зустрічі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила одностронні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.

Деталі читайте тут: Мала аграрна блокада. Пояснюємо наслідки рішення ЄС, яке послабило польську заборону.

Теми: ЄСімпортзерноУкраїна
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