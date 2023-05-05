Пять стран ЕС будут требовать продления импортных ограничений для Украины после июня

Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия будут просить Европейскую комиссию продлить временное ограничение импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины, на которое они согласились в обмен на финансовую помощь.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом в пятницу объявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

В пятницу состоялись переговоры между представителями так называемых "прифронтовых стран" – Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии – по украинской сельскохозяйственной продукции.

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Как подчеркнул Телус на брифинге по итогам встречи, обращение к Еврокомиссии будет заключаться в предоставлении помощи из общего бюджета Евросоюза, поскольку средства из кризисного фонда Общей аграрной политики уже полностью исчерпаны.

Польский министр также сообщил, что пять стран ЕС будут просить продлить действие постановления Еврокомиссии о временных мерах предосторожности в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

"Нам пообещали, что оно (постановление. – Ред.) будет действовать и после 5 июня", – отметил он.

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Кроме того, Телус сообщил, что Польша продолжит мониторинг продуктов, импортируемых из Украины – в частности муки, мяса птицы, яиц, яблочного сока, мягких фруктов, и сообщил об этом представителю Украины на встрече.

Напомним, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры предосторожности в отношении импорта отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, которые обвиняли украинский импорт в обвале местных цен.

Таким образом Еврокомиссия заменила одностронние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.

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