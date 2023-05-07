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Росіяни вбили шістьох людей на Херсонщині

Роман ПетренкоНеділя, 7 травня 2023, 09:06
Росіяни вбили шістьох людей на Херсонщині
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Російські окупанти лише за добу вбили шістьох людей у Херсонській області, також є поранені цивільні на Донеччині.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: За даними влади, окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, з них чотири рази – сам облцентр.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію на Херсонщині шестеро людей загинули, четверо - дістали поранення.

Тим часом за 6 травня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Північному, Авдіївці, Красногорівці та Максимівці.

Теми: Херсонська областьДонецька областьвійна
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