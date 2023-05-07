Росіяни вбили шістьох людей на Херсонщині
Неділя, 7 травня 2023, 09:06
Російські окупанти лише за добу вбили шістьох людей у Херсонській області, також є поранені цивільні на Донеччині.
Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА
Деталі: За даними влади, окупанти 51 раз обстріляли Херсонщину, з них чотири рази – сам облцентр.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію на Херсонщині шестеро людей загинули, четверо - дістали поранення.
Тим часом за 6 травня росіяни поранили 5 жителів Донеччини: у Нью-Йорку, Північному, Авдіївці, Красногорівці та Максимівці.