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Подрыв Каховской ГЭС: возросло количество погибших

Катерина ТищенкоСуббота, 17 июня 2023, 21:59
Подрыв Каховской ГЭС: возросло количество погибших
спасатели на затопленной Херсонщине, фото ГСЧС

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС известно уже о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек.

Источник: МВД Украины

Дословно: "Погибло 16 человек: 14 - в Херсонской области и 2 - в Николаевской области. Пропавшими без вести считается 31 человек".

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Детали: По состоянию на 17 июня подтопленными остаются 1300 домов. Из них 1274 - на территории Херсонской и 26 - Николаевской областей.

Всего с этих территорий эвакуированы 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.

Полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества. Проверили 13,5 тысяч квартир и домов.

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Что предшествовало: По состоянию на 12 июня сообщалось о 10 погибших и 20 раненых на подконтрольной Украине Херсонщине в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Без вести пропавшими без вести считались 35 человек. Также было известно о 2 погибших на Николаевщине.

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Предыстория:

Темы: Каховская ГЭС
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