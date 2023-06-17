Подрыв Каховской ГЭС: возросло количество погибших
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС известно уже о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек.
Источник: МВД Украины
Дословно: "Погибло 16 человек: 14 - в Херсонской области и 2 - в Николаевской области. Пропавшими без вести считается 31 человек".
Детали: По состоянию на 17 июня подтопленными остаются 1300 домов. Из них 1274 - на территории Херсонской и 26 - Николаевской областей.
Всего с этих территорий эвакуированы 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.
Полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества. Проверили 13,5 тысяч квартир и домов.
Что предшествовало: По состоянию на 12 июня сообщалось о 10 погибших и 20 раненых на подконтрольной Украине Херсонщине в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Без вести пропавшими без вести считались 35 человек. Также было известно о 2 погибших на Николаевщине.
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (которую заминировали еще в прошлом году), разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация.
- СМИ сообщали, что разведывательные данные США указывают на более вероятную причастность России к подрыву. Также американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до ее разрушения.
- Международный уголовный суд начал расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, представители МУС посетили Херсонскую область.