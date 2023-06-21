Міноборони каже, що вже уклало договори на харчі для військових за новою процедурою
Міноборони заявляє, що почало укладати договори на постачання продуктів харчування для ЗСУ за новою процедурою.
Джерело: сайт відомства
Дослівно пресслужба: "Міноборони за результатами проведених через систему Prozorro торгів 21 червня укладено перші три договори з компаніями-переможцями на постачання продуктів харчування для ЗСУ відповідно до Каталогу продуктів харчування".
Деталі: Повідомляється, що визначено 19 переможців з 22. Але по 16 переможцях здійснюється підготовка договорів для їх підписання і внесення депозитів на рахунок міністерства, як того вимагає тендерна документація.
По трьох тендерах відхилили усіх учасників − у МОУ пояснили, що їхні цінові пропозиції не відповідали умовам оголошення.
Наразі в Prozorro оголосили повторні торги – по двох процедурах кінцевий термін подачі документів 22.06.2023, по третьому − до 27.06.2023.
У Міноборони зазначили, що у повторних процедурах закупівлі можуть брати участь всі охочі і закликали постачальників товарів подаватися на торги.
Також у відомстві повідомили, що триває низка судових процесів, на яких розглядаються позови окремих учасників торгів.
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Передісторія:
- Видання ZN.ua 21 січня повідомило, що Міноборони закуповує харчі для військовослужбовців дорожче у два-три рази, ніж у магазинах Києва. Особливого розголосу набула інформація про "курячі яйця за 17 гривень": у розслідуванні журналістів йшлося про ціну за штуку, хоча в документі фігурувала ціна за 100 грамів.
- Міноборони назвало інформацію про задорогі харчі введенням в оману та маніпуляцією та обіцяло звернутися до СБУ, а міністр оборони Олексій Резніков відкинув звинувачення до Міноборони. Пізніше в інтерв'ю "Українській правді" Резніков визнав, що був занадто емоційний та обіцяв ретельно перевірити всі факти, виявлені журналістами.
- Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку і був звільнений 24 січня на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для військових. Було звільнено і Богдана Хмельницького з посади директора департаменту закупівель Міністерства оборони, про що стало відомо 25 січня.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив оновити систему державних закупівель для Збройних сил України, яка передбачатиме публікацію цін на продукти й товари.
- У квітні у Міноборони затвердили склад антикорупційної ради. За словами міністра Олексія Резнікова, ця рада буде наділена вичерпним переліком інструментів, яких достатньо, щоб унеможливити будь-які корупційні прояви.