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Міноборони каже, що вже уклало договори на харчі для військових за новою процедурою

Ірина БалачукСереда, 21 червня 2023, 23:59
Міноборони каже, що вже уклало договори на харчі для військових за новою процедурою
Овочі. Фото ілюстративне з pixabay.com

Міноборони заявляє, що почало укладати договори на постачання продуктів харчування для ЗСУ за новою процедурою.  

Джерело: сайт відомства

Дослівно пресслужба: "Міноборони за результатами проведених через систему Prozorro торгів 21 червня укладено перші три договори з компаніями-переможцями на постачання продуктів харчування для ЗСУ відповідно до Каталогу продуктів харчування".

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Деталі: Повідомляється, що визначено 19 переможців з 22. Але по 16 переможцях здійснюється підготовка договорів для їх підписання і внесення депозитів на рахунок міністерства, як того вимагає тендерна документація.

По трьох тендерах відхилили усіх учасників − у МОУ пояснили, що їхні цінові пропозиції не відповідали умовам оголошення.

Наразі в Prozorro оголосили повторні торги – по двох процедурах кінцевий термін подачі документів 22.06.2023, по третьому − до 27.06.2023.

У Міноборони зазначили, що у повторних процедурах закупівлі можуть брати участь всі охочі і закликали постачальників товарів подаватися на торги.

Також у відомстві повідомили, що триває низка судових процесів, на яких розглядаються позови окремих учасників торгів.  

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Теми: Міноборониїжаарміядержзакупівлі
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