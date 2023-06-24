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Під контролем "Вагнера" 4,8 тис кв.км Росії − DeepState наніс на карту нові позначки

Ірина БалачукСубота, 24 червня 2023, 19:07
Під контролем Вагнера 4,8 тис кв.км Росії − DeepState наніс на карту нові позначки
Скриншот з deepstatemap.live

На інтерактивній онлайн мапі бойових дій в Україні DeepStateMap.Live додали новий колір − рожевий − ним позначають території Росії, які наразі перебувають під контролем найманців ПВК "Вагнер".

Джерело: DeepStatе у Telegram

Дослівно DeepStateMap.Live: "Мапу оновлено! В силу останніх подій мапа насичується новими кольорами".

Деталі: Наразі на мапі позначені рожевим дві ділянки − в сторону Ростова-на-Дону і в напрямку Москви.

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Повідомляється, що у Ростовській області РФ під контролем бойовиків-повстанців ПВК "Вагнер" 1039.82 км2, а у Воронезькій та Липецькій областях РФ вагнерівці контролюють 3808.98 км2. 

 
Скриншот з deepstatemap.live

Що було раніше: 24 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО). У Підмосков'ї почали перекривати дороги.

У Липецькій області РФ, де помітили колону ПВК "Вагнера", яка рухається у бік Москви, екскаватори перекопали шосе. Вокзали в Ростові-на-Дону переповнені людьми, охочими виїхати з міста, великі черги спостерігаються на залізничному приміському вокзалі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. За його словами, міністр оборони РФ Сергій Шойгу прилітав у Ростов, де особисто провів операцію по знищенню найманців.
  • 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість". Водночас він просить не називати це "військовим переворотом". Пригожин додав, що Шойгу боягузливо втік із Ростова і "цю тварюку буде зупинено". У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.
  • Після заяви ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах почали публікувати фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах до Москви, як пишуть ЗМІ, облаштовують блокпости.  
  • Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ.
  • Вранці 24 червня штаб Південного військового округу у російському місті Ростов-на-Дону оточили танки і люди у формі.
  • Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
  • Видання Reuters з посиланням на джерело у російських спецслужбах повідомило що найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у російському місті Воронеж.

Теми: РосіяВагнер
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