Під контролем "Вагнера" 4,8 тис кв.км Росії − DeepState наніс на карту нові позначки

На інтерактивній онлайн мапі бойових дій в Україні DeepStateMap.Live додали новий колір − рожевий − ним позначають території Росії, які наразі перебувають під контролем найманців ПВК "Вагнер".

Джерело: DeepStatе у Telegram

Дослівно DeepStateMap.Live: "Мапу оновлено! В силу останніх подій мапа насичується новими кольорами".

Деталі: Наразі на мапі позначені рожевим дві ділянки − в сторону Ростова-на-Дону і в напрямку Москви.

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Повідомляється, що у Ростовській області РФ під контролем бойовиків-повстанців ПВК "Вагнер" 1039.82 км2, а у Воронезькій та Липецькій областях РФ вагнерівці контролюють 3808.98 км2.

Скриншот з deepstatemap.live

Що було раніше: 24 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО). У Підмосков'ї почали перекривати дороги.

У Липецькій області РФ, де помітили колону ПВК "Вагнера", яка рухається у бік Москви, екскаватори перекопали шосе. Вокзали в Ростові-на-Дону переповнені людьми, охочими виїхати з міста, великі черги спостерігаються на залізничному приміському вокзалі.

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