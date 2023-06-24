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Под контролем "Вагнера" 4,8 тыс кв.км России − DeepState нанес на карту новые отметки

Ирина БалачукСуббота, 24 июня 2023, 19:07
Под контролем Вагнера 4,8 тыс кв.км России − DeepState нанес на карту новые отметки
Скриншот с deepstatemap.live

На интерактивной онлайн карте боевых действий в Украине DeepStateMap.Live добавили новый цвет − розовый − им обозначают территории России, которые сейчас находятся под контролем наемников ЧВК "Вагнер".

Источник: DeepStatе в Telegram

Дословно DeepStateMap.Live: "Карта обновлена. Вв силу последних событий карта насыщается новыми цветами".

Детали: Сейчас на карте обозначены розовым два участка − в сторону Ростова-на-Дону и в направлении Москвы.

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Сообщается, что в Ростовской области РФ под контролем боевиков-повстанцев ЧВК "Вагнер" 1039.82 км2, а в Воронежской и Липецкой областях РФ вагнеровцы контролируют 3808.98 км2.

 
Скриншот из deepstatemap.live

Что было раньше: Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО). В Подмосковье начали перекрывать дороги.

В Липецкой области РФ, где заметили колонну ЧВК "Вагнера", которая движется в сторону Москвы, экскаваторы перекопали шоссе. Вокзалы в Ростове-на-Дону переполнены людьми, желающими выехать из города, большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.
  • 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.
  • После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.
  • Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ.
  • Утром 24 июня штаб Южного военного округа в российском городе Ростов-на-Дону окружили танки и люди в форме.
  • Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
  • Издание Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в российском городе Воронеж.

Темы: РосcияВагнер
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