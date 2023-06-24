Под контролем "Вагнера" 4,8 тыс кв.км России − DeepState нанес на карту новые отметки

На интерактивной онлайн карте боевых действий в Украине DeepStateMap.Live добавили новый цвет − розовый − им обозначают территории России, которые сейчас находятся под контролем наемников ЧВК "Вагнер".

Источник: DeepStatе в Telegram

Дословно DeepStateMap.Live: "Карта обновлена. Вв силу последних событий карта насыщается новыми цветами".

Детали: Сейчас на карте обозначены розовым два участка − в сторону Ростова-на-Дону и в направлении Москвы.

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Сообщается, что в Ростовской области РФ под контролем боевиков-повстанцев ЧВК "Вагнер" 1039.82 км2, а в Воронежской и Липецкой областях РФ вагнеровцы контролируют 3808.98 км2.

Скриншот из deepstatemap.live

Что было раньше: Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО). В Подмосковье начали перекрывать дороги.

В Липецкой области РФ, где заметили колонну ЧВК "Вагнера", которая движется в сторону Москвы, экскаваторы перекопали шоссе. Вокзалы в Ростове-на-Дону переполнены людьми, желающими выехать из города, большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.

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