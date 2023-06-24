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"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова – росЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 21:21
Вагнерівці готуються до відходу з центру Ростова – росЗМІ
вагнерівці збираються їхати з Ростова, скріншот відео РИА Новости

"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова після заяви свого ватажка Євгена Пригожина.

Джерело: ростовське видання 161.ru, пропагандистське агентство "РИА Новости"

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Дослівно: "Загони "вагнерівців" готуються до відходу з центру Ростова. Сідають у машини, передає наш кореспондент від штабу Південного військового округу".

Деталі: "Пацани, завантажуємося, їдемо додому", - каже один із найманців.

Видання опублікувало відео, на якому люди, які стоять біля "вагнерівців" та їхніх машин, аплодують.

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Кореспондент РИА Новости також передає, що біля штабу Південного військового округу "вагнерівці" заводять танки, вантажать боєкомплекти.

На відео видно, що вони обіймаються з людьми в цивільному.

Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"", – ішлося в повідомленні.

Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Передісторія:

Теми: РосіяВагнерПригожин
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