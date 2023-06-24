"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова – росЗМІ
"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова після заяви свого ватажка Євгена Пригожина.
Джерело: ростовське видання 161.ru, пропагандистське агентство "РИА Новости"
Дослівно: "Загони "вагнерівців" готуються до відходу з центру Ростова. Сідають у машини, передає наш кореспондент від штабу Південного військового округу".
Деталі: "Пацани, завантажуємося, їдемо додому", - каже один із найманців.
Видання опублікувало відео, на якому люди, які стоять біля "вагнерівців" та їхніх машин, аплодують.
Кореспондент РИА Новости також передає, що біля штабу Південного військового округу "вагнерівці" заводять танки, вантажать боєкомплекти.
На відео видно, що вони обіймаються з людьми в цивільному.
Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.
"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"", – ішлося в повідомленні.
Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента (АП) РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.