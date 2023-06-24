Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова – росЗМІ

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 21:21
Вагнерівці готуються до відходу з центру Ростова – росЗМІ
вагнерівці збираються їхати з Ростова, скріншот відео РИА Новости

"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова після заяви свого ватажка Євгена Пригожина.

Джерело: ростовське видання 161.ru, пропагандистське агентство "РИА Новости"

Дослівно: "Загони "вагнерівців" готуються до відходу з центру Ростова. Сідають у машини, передає наш кореспондент від штабу Південного військового округу".

Реклама:

Деталі: "Пацани, завантажуємося, їдемо додому", - каже один із найманців.

Видання опублікувало відео, на якому люди, які стоять біля "вагнерівців" та їхніх машин, аплодують.

ВІДЕО ДНЯ

Кореспондент РИА Новости також передає, що біля штабу Південного військового округу "вагнерівці" заводять танки, вантажать боєкомплекти.

На відео видно, що вони обіймаються з людьми в цивільному.

Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"", – ішлося в повідомленні.

Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Передісторія:

Теми: РосіяВагнерПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото Перуки, кувалда, злитки золота і багато ікон − росЗМІ показали фото нібито з будинку Пригожина

Силовики штурмували Шевченківський суд, підозрюваний підірвав себе – МВС

фотоХамам, бар і косметолог − ЗМІ дізналися про розкіш бронепоїзда, яким їздить Путін

Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ

Кремль звільнив очільника головного рупора пропаганди

В Росії рубль не зупиняє падіння та вже оновлює рекорди березня 2022 року

Усі новини...
Росія
У Липецькій області латають дорогу, яку перерили в очікуванні "вагнерівців"
Зеленський: Світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють
Силовики влаштували рейди по будинках вагнерівців, щоб не приєднались до Пригожина
Останні новини
22:41
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У партії прокоментували
22:31
відеоВибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
22:29
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
22:07
фото Перуки, кувалда, злитки золота і багато ікон − росЗМІ показали фото нібито з будинку Пригожина
22:01
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
21:34
Засновник "Міллер" Масі Наєм пояснив, для чого компанія взялася захищати Павелка
21:28
фото, доповнено від 20:28Росіяни вдарили по Херсонщині: один загиблий і 5 поранених
21:13
РФ хоче наростити авіасполучення з Грузією до майже 300 рейсів на тиждень
21:07
відео Математична ситуація: Сирський показав, як 30 ОМБр нищить ворога під Бахмутом
20:56
Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль
Усі новини...
Реклама: