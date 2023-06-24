"Вагнеровцы" готовятся к отходу из центра Ростова – СМИ
"Вагнеровцы" готовятся к отходу из центра Ростова после заявления своего главаря Евгения Пригожина.
Источник: ростовское издание 161.ru, пропагандистское агентство "РИА Новости"
Дословно: "Отряды "вагнеровцев" готовятся к отходу из центра Ростова. Садятся в машины, передает наш корреспондент от штаба Южного военного округа".
Детали: "Пацаны, загружаемся, едем домой", - говорит один из наемников.
Издание опубликовало видео, на котором люди, которые стоят возле "вагнеровцев" и их машин, аплодируют.
Корреспондент РИА Новости также передает, что у штаба Южного военного округа "вагнеровцы" заводят танки, грузят боекомплекты.
На видео видно, что они обнимаются с людьми в гражданском.
Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.
"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"", - говорилось в сообщении.
После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента (АП) РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.