Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вагнеровцы" готовятся к отходу из центра Ростова – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 21:21
Вагнеровцы готовятся к отходу из центра Ростова – СМИ
вагнеровцы собираются уезжать из Ростова, скриншот видео РИА Новости

"Вагнеровцы" готовятся к отходу из центра Ростова после заявления своего главаря Евгения Пригожина.

Источник: ростовское издание 161.ru, пропагандистское агентство "РИА Новости"

Дословно: "Отряды "вагнеровцев" готовятся к отходу из центра Ростова. Садятся в машины, передает наш корреспондент от штаба Южного военного округа".

Реклама:

Детали: "Пацаны, загружаемся, едем домой", - говорит один из наемников.

Издание опубликовало видео, на котором люди, которые стоят возле "вагнеровцев" и их машин, аплодируют.

ВИДЕО ДНЯ

Корреспондент РИА Новости также передает, что у штаба Южного военного округа "вагнеровцы" заводят танки, грузят боекомплекты.

На видео видно, что они обнимаются с людьми в гражданском.

Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"", - говорилось в сообщении.

После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

Предыстория:

Темы: РосcияВагнерПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силовики штурмовали Шевченковский суд, подозреваемый подорвал себя – МВД

фотоХамам, бар и косметолог − СМИ узнали о роскоши бронепоезда, которым ездит Путин

Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ

Кремль уволил главу главного рупора пропаганды

В России рубль не останавливает падение и уже обновляет рекорды марта 2022 года

обновленоГлава "Киевгорстроя" покинул Украину со справкой об инвалидности и покорил Эверест – СМИ

Все новости...
Росcия
В Липецкой области латают дорогу, которую перерыли в ожидании "вагнеровцев"
Зеленский: Мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют
Силовики устроили рейды по домам вагнеровцев, чтобы не присоединились к Пригожину
Последние новости
21:28
фото, дополнено от 20:28Россияне ударили по Херсонщине: один погибший и 5 раненых
21:13
РФ хочет нарастить авиасообщение с Грузией до почти 300 рейсов в неделю
21:07
видеоМатематическая ситуация: Сырский показал, как 30 ОМБр уничтожает врага под Бахмутом
20:56
Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль
20:34
Греческие консерваторы, пришедшие к власти, хотят легализовать однополые браки
20:21
Британия и Польша приняли соглашение о партнерстве в сфере обороны и внешней политики
20:20
В UNIDO говорят, что Фирташ не аккредитован при их организации
20:10
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
20:00
В Киеве возобновил работу офис Польского агентства по инвестициям и торговле
19:55
Украина должна быть в НАТО как можно быстрее и без ПДЧ – заявление западных экспертов и дипломатов
Все новости...
Реклама: