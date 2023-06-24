"Вагнеровцы" готовятся к отходу из центра Ростова – СМИ

"Вагнеровцы" готовятся к отходу из центра Ростова после заявления своего главаря Евгения Пригожина.

Источник: ростовское издание 161.ru, пропагандистское агентство "РИА Новости"

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Дословно: "Отряды "вагнеровцев" готовятся к отходу из центра Ростова. Садятся в машины, передает наш корреспондент от штаба Южного военного округа".

Детали: "Пацаны, загружаемся, едем домой", - говорит один из наемников.

Издание опубликовало видео, на котором люди, которые стоят возле "вагнеровцев" и их машин, аплодируют.

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Корреспондент РИА Новости также передает, что у штаба Южного военного округа "вагнеровцы" заводят танки, грузят боекомплекты.

На видео видно, что они обнимаются с людьми в гражданском.

Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"", - говорилось в сообщении.

После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

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