У Лукашенка кажуть, що Путін подякував йому за домовленість із Пригожиним
Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову поговорили телефоном у суботу ввечері, і Путін подякував Лукашенку за його роль у переговорах із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
Джерело: пресслужба Лукашенка, яку цитує державне агентство БЕЛТА
Дослівно: "Президент Білорусі детально поінформував президента Росії про результати переговорів з керівництвом ПВК "Вагнер". Президент Росії підтримав і подякував білоруському колезі за виконану роботу".
Деталі: У пресслужбі уточнили, що розмова відбулася о дев'ятій годині вечора.
Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.
"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"", – ішлося в повідомленні.
Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента (АП) РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.