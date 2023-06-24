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У Лукашенка кажуть, що Путін подякував йому за домовленість із Пригожиним

Катерина ТищенкоСубота, 24 червня 2023, 21:40
У Лукашенка кажуть, що Путін подякував йому за домовленість із Пригожиним
Лукашенко і Путін, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову поговорили телефоном у суботу ввечері, і Путін подякував Лукашенку за його роль у переговорах із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Джерело: пресслужба Лукашенка, яку цитує державне агентство БЕЛТА

Дослівно: "Президент Білорусі детально поінформував президента Росії про результати переговорів з керівництвом ПВК "Вагнер". Президент Росії підтримав і подякував білоруському колезі за виконану роботу".

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Деталі: У пресслужбі уточнили, що розмова відбулася о дев'ятій годині вечора.

Що передувало: У суботу ввечері у пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, і той прийняв пропозицію про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії.

"На даний момент на столі – абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер"", – ішлося в повідомленні.

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Після цього Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори.

Передісторія:

Теми: ПутінЛукашенкоПригожинВагнер
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