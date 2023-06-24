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У Лукашенко говорят, что Путин поблагодарил его за договоренность с Пригожиным

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 21:40
У Лукашенко говорят, что Путин поблагодарил его за договоренность с Пригожиным
Лукашенко и Путин, фото AFP via Getty Images

Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова поговорили по телефону в субботу вечером, и Путин поблагодарил Лукашенко за его роль в переговорах с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Источник: пресс-служба Лукашенко, которую цитирует государственное агентство БЕЛТА

Дословно: "Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу".

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Детали: В пресс-службе уточнили, что разговор прошел в девять часов вечера.

Что предшествовало: В субботу вечером в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант разрешения ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"", - говорилось в сообщении.

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После этого Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.

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Темы: ПутинЛукашенкоПригожинВагнер
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