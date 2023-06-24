Пригожин и все "вагнеровцы" покинули военный штаб в Ростове – росСМИ
Суббота, 24 июня 2023, 23:27
Бойцы ЧВК "Вагнер" вместе с Евгением Пригожиным в полном составе покинули захваченный ранее штаб Южного военного округа в Ростове-на Дону.
Источник: российское государственное агентство РИА Новости
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Дословно: "Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покинули штаб ЮВО в Ростове-на Дону".
Детали: Как рассказал агентству очевидец, сам Пригожин тоже покинул штаб ЮВО вместе с "вагнеровцами".
Агентство также публикует кадры, где якобы показано, что Пригожин покидает штаб в Ростове.
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РИА Новости отмечает, что после этого в штабе ЮВО восстановили пропускной режим.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".