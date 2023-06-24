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Пригожин и все "вагнеровцы" покинули военный штаб в Ростове – росСМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 23:27
Пригожин и все вагнеровцы покинули военный штаб в Ростове – росСМИ
"Вагнеровцы" уезжают из Ростова, скриншот видео РИА Новости

Бойцы ЧВК "Вагнер" вместе с Евгением Пригожиным в полном составе покинули захваченный ранее штаб Южного военного округа в Ростове-на Дону.

Источник: российское государственное агентство РИА Новости

Дословно: "Бойцы ЧВК "Вагнер" в полном составе покинули штаб ЮВО в Ростове-на Дону".

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Детали: Как рассказал агентству очевидец, сам Пригожин тоже покинул штаб ЮВО вместе с "вагнеровцами".

Агентство также публикует кадры, где якобы показано, что Пригожин покидает штаб в Ростове.

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РИА Новости отмечает, что после этого в штабе ЮВО восстановили пропускной режим.

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Темы: РосcияПригожинВагнер
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