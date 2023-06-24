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Провоенные ТГ-каналы РФ насчитали 13-20 погибших из-за мятежа Пригожина – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 23:57
Провоенные ТГ-каналы РФ насчитали 13-20 погибших из-за мятежа Пригожина – СМИ
техника "вагнеровцев" покидает Ростов, Фото: "Новая газета Европа"

По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.

Источник: "Медуза" со ссылкой на провоенные телеграм-каналы

Детали: Так называемое "патриотическое" российское издание Readovka без ссылок на источники оценило потери Минобороны РФ по итогам мятежа в 15 человек: это военнослужащие, которые находились на бортах сбитых самолетов и вертолетов. Среди них, утверждает издание, не менее восьми человек, которые были на борту воздушного пункта управления на базе самолета Ил-18.

Телеграм-канал "Рыбарь" пишет, что погибли более 20 летчиков, находившихся на борту семи вертолетов и самолетов.

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Телеграм-канал Fighterbomber, который во время мятежа сообщал о сбитых летательных аппаратах, пишет о 13 погибших.

Официальной информации по этому поводу нет.

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Темы: ПригожинВагнерРосcия
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