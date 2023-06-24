Провоенные ТГ-каналы РФ насчитали 13-20 погибших из-за мятежа Пригожина – СМИ
По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.
Источник: "Медуза" со ссылкой на провоенные телеграм-каналы
Детали: Так называемое "патриотическое" российское издание Readovka без ссылок на источники оценило потери Минобороны РФ по итогам мятежа в 15 человек: это военнослужащие, которые находились на бортах сбитых самолетов и вертолетов. Среди них, утверждает издание, не менее восьми человек, которые были на борту воздушного пункта управления на базе самолета Ил-18.
Телеграм-канал "Рыбарь" пишет, что погибли более 20 летчиков, находившихся на борту семи вертолетов и самолетов.
Телеграм-канал Fighterbomber, который во время мятежа сообщал о сбитых летательных аппаратах, пишет о 13 погибших.
Официальной информации по этому поводу нет.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".