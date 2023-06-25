"Вагнерівці" пішли з Липецької та Воронезької областей, стало відомо про 19 пошкоджених будинків
Внаслідок перестрілки російських військових і ПВК "Вагнер" 24 червня було пошкоджено 19 будинків у Воронезькій області, 25 червня "вагнерівці" залишили Липецьку і Воронезьку області.
Джерело: російське агентство "Інтерфакс"
Дослівно голова Павловського району Воронезької області Максим Янцов: "Унаслідок перестрілки, що сталася поблизу Єлизаветівки Павловського району 24 червня, коли нашим районом проходила колона ПВК "Вагнер", пошкоджень у селі зазнали 19 домоволодінь. Загрози для цілісності будинків або надвірних споруд немає".
Деталі: 25 червня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що введені напередодні в регіоні обмеження буде знято після повного проходження територією області підрозділів групи "Вагнер".
За його словами, рух підрозділів "вагнерівців" через територію області "проходить у штатному порядку і без ексцесів".
Пізніше уряд Воронезької області повідомив про зняття всіх обмежень руху на трасі М-4 "Дон", введених раніше. 24 червня рух трасою М-4 "Дон" у регіоні було закрито з 464 по 777 км.
Перед цим у неділю стало відомо, що "вагнерівці" покинули Липецьку область.
"Підрозділи ПВК "Вагнер", що зупинилися напередодні в Липецькій області, покинули територію регіону", - заявив уряд області.
Водночас у Московській області відновили рух усіма перекритими напередодні мостами, зокрема на трасах М-2 і М-4.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".