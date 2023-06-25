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"Вагнерівці" пішли з Липецької та Воронезької областей, стало відомо про 19 пошкоджених будинків

Катерина ТищенкоНеділя, 25 червня 2023, 17:10
Вагнерівці пішли з Липецької та Воронезької областей, стало відомо про 19 пошкоджених будинків
вагнерівці в Ростові 24 червня, фото AFP via Getty Images

Внаслідок перестрілки російських військових і ПВК "Вагнер" 24 червня було пошкоджено 19 будинків у Воронезькій області, 25 червня "вагнерівці" залишили Липецьку і Воронезьку області.

Джерело: російське агентство "Інтерфакс"

Дослівно голова Павловського району Воронезької області Максим Янцов: "Унаслідок перестрілки, що сталася поблизу Єлизаветівки Павловського району 24 червня, коли нашим районом проходила колона ПВК "Вагнер", пошкоджень у селі зазнали 19 домоволодінь. Загрози для цілісності будинків або надвірних споруд немає".

Деталі: 25 червня губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що введені напередодні в регіоні обмеження буде знято після повного проходження територією області підрозділів групи "Вагнер".

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За його словами, рух підрозділів "вагнерівців" через територію області "проходить у штатному порядку і без ексцесів".

Пізніше уряд Воронезької області повідомив про зняття всіх обмежень руху на трасі М-4 "Дон", введених раніше. 24 червня рух трасою М-4 "Дон" у регіоні було закрито з 464 по 777 км.

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Перед цим у неділю стало відомо, що "вагнерівці" покинули Липецьку область.

"Підрозділи ПВК "Вагнер", що зупинилися напередодні в Липецькій області, покинули територію регіону", - заявив уряд області.

Водночас у Московській області відновили рух усіма перекритими напередодні мостами, зокрема на трасах М-2 і М-4.

Передісторія:

Теми: РосіяВагнер
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