"Вагнеровцы" ушли из Липецкой и Воронежской областей, стало известно о 19 поврежденных домах
В результате перестрелки российских военных и ЧВК "Вагнер" 24 июня были повреждены 19 домов в Воронежской области, 25 июня "вагнеровцы" покинули Липецкую и Воронежскую области.
Источник: российское агентство "Интерфакс"
Дословно глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов: "В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК "Вагнер", повреждения в селе получили 19 домовладений. Угрозы для целостности домов или надворных построек нет".
Детали: 25 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что введенные накануне в регионе ограничения будут сняты после полного прохождения по территории области подразделений группы "Вагнер".
По его словам, движение подразделений "вагнеровцев" через территорию области "проходит в штатном порядке и без эксцессов".
Позже правительство Воронежской области сообщило о снятии всех ограничений движения на трассе М-4 "Дон", введенных ранее. 24 июня движение по трассе М-4 "Дон" в регионе было закрыто с 464 по 777 км.
Перед этим в воскресенье стало известно, что "вагнеровцы" покинули Липецкую область.
"Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона", - заявило правительство области.
В то же время, в Московской области восстановили движение по всем перекрытым накануне мостам, в том числе на трассах М-2 и М-4.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".