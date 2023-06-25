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"Вагнеровцы" ушли из Липецкой и Воронежской областей, стало известно о 19 поврежденных домах

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 17:10
Вагнеровцы ушли из Липецкой и Воронежской областей, стало известно о 19 поврежденных домах
вагнеровцы в Ростове 24 июня, фото AFP via Getty Images

В результате перестрелки российских военных и ЧВК "Вагнер" 24 июня были повреждены 19 домов в Воронежской области, 25 июня "вагнеровцы" покинули Липецкую и Воронежскую области.

Источник: российское агентство "Интерфакс"

Дословно глава Павловского района Воронежской области Максим Янцов: "В результате перестрелки, которая произошла вблизи Елизаветовки Павловского района 24 июня, когда по нашему району проходила колонна ЧВК "Вагнер", повреждения в селе получили 19 домовладений. Угрозы для целостности домов или надворных построек нет".

Детали: 25 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что введенные накануне в регионе ограничения будут сняты после полного прохождения по территории области подразделений группы "Вагнер".

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По его словам, движение подразделений "вагнеровцев" через территорию области "проходит в штатном порядке и без эксцессов".

Позже правительство Воронежской области сообщило о снятии всех ограничений движения на трассе М-4 "Дон", введенных ранее. 24 июня движение по трассе М-4 "Дон" в регионе было закрыто с 464 по 777 км.

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Перед этим в воскресенье стало известно, что "вагнеровцы" покинули Липецкую область.

"Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона", - заявило правительство области.

В то же время, в Московской области восстановили движение по всем перекрытым накануне мостам, в том числе на трассах М-2 и М-4.

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Темы: РосcияВагнер
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