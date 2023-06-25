"Путина не было нигде": СМИ узнали, как шли переговоры с Пригожиным

В день своего "мятежа" 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался выйти на связь с президентом РФ Владимиром Путиным, однако тот отказался, впоследствии Путин не принимал участия в переговорах.

Источник: "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству РФ

Детали: По словам собеседника "Медузы", близкого к Кремлю, в том или ином виде власти вели переговоры с Пригожиным с вечера 23 июня, когда тот объявил о начале своего "марша справедливости".

"С ним пыталось общаться военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии и близкие к нему чиновники. Но сами его действия были такими, что не очень понятно, о чем вообще переговариваться", - сказал источник.

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При этом, как утверждают источники "Медузы", близкие к администрации президента РФ, примерно в середине дня 24 июня Пригожин начал пытаться сам выйти на связь с Кремлем — и якобы даже "пытался дозвониться до Путина, но президент не хотел с ним говорить".

По оценке собеседников "Медузы", близких к Кремлю и правительству РФ, скорее всего, Пригожин понял, что "превысил меру", а "перспективы движения его колонн туманны". К тому моменту наемники находились уже не так далеко от реки Оки — именно там российская армия и Росгвардия решили выстроить первую линию обороны от "вагнеровцев".

Увидев изменившийся настрой Пригожина, Кремль якобы решил не идти на "кровавое столкновение", утверждают собеседники "Медузы". По их утверждению, финальными переговорами занималась большая группа чиновников, в которую среди прочих входили глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

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Фронтменом этой группы выступил самопровозглашенный президента Беларуси Александр Лукашенко. По словам источника, близкого к Кремлю, Пригожин настаивал, чтобы в переговорах участвовали "первые лица". А, учитывая нежелание Путина контактировать с основателем ЧВК, у переговорщиков оказалось не так уж много вариантов.

"Пригожину нужен был достойный конфидент, чтобы выйти из игры [сохранив лицо]. Таковым выступил Лукашенко. Он любит пиар и понимает выгоду — поэтому и согласился", — утверждает собеседник "Медузы". По его мнению, "выгода" для Лукашенко очевидна: публично именно он стал человеком, который "спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови".

Источники "Медузы", близкие к Кремлю и правительству РФ, сходятся во мнении, что по итогам своего радикального выступления Пригожин проиграл: "Он вытеснен из России. Президент такого не прощает". По их словам, стороны еще будут "обсуждать" подробности соглашения, касающегося нового положения Пригожина, но "прежнего влияния и ресурсов у него не будет".

В то же время собеседник, близкий к Кремлю, не исключил, что по итогам мятежа могут быть кадровые изменения в руководстве министерства обороны: "Но не по требованию Пригожина, а из-за самоустранения министерства обороны".

При этом ни Сергей Шойгу, ни Валерий Герасимов до сих пор ни слова не сказали о восстании Пригожина. Также неизвестно, где они все это время находились, пишет издание.

Источник "Медузы", близкий к правительству, тем не менее сомневается, что кадровые решения относительно Минобороны РФ могут быть приняты в ближайшее время: "Путин почти никогда не идет на поводу у обстоятельств и не прогибается под давлением".

Собеседники, близкие к Кремлю, в то же время признают, что мятеж ослабил позиции Путина.

"Он не мог снизойти до Пригожина, но его вчера [после телеобращения] не было нигде. Он "царь", "первый", но бляха-муха, когда надо — вмешайся, а не заставляй за себя светить фасадом Лукашенко и переговариваться силовиков", — сказал источник.

В день, когда Пригожин двинул свою армию на Москву, Путин работал с документами в Кремле, как утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом самолет Путина, оснащенный оборудованием для управления армией, днем 24 июня вылетел из Москвы и пропал с радаров в районе Твери, сообщали "Важные истории" со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

По оценке одного из источников "Медузы", близких к администрации президента, теперь Путину будет сложнее "собирать вертикаль власти" — а попыток "переустроить систему" со стороны "российских элит" станет только больше.

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