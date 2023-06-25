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"Путина не было нигде": СМИ узнали, как шли переговоры с Пригожиным

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 17:42
Путина не было нигде: СМИ узнали, как шли переговоры с Пригожиным
Пригожин покидает штаб Южного военного округа в Ростове вечером 24 июня, фото Anadolu Agency via Getty Images

В день своего "мятежа" 24 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытался выйти на связь с президентом РФ Владимиром Путиным, однако тот отказался, впоследствии Путин не принимал участия в переговорах.

Источник: "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству РФ

Детали: По словам собеседника "Медузы", близкого к Кремлю, в том или ином виде власти вели переговоры с Пригожиным с вечера 23 июня, когда тот объявил о начале своего "марша справедливости".

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"С ним пыталось общаться военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии и близкие к нему чиновники. Но сами его действия были такими, что не очень понятно, о чем вообще переговариваться", - сказал источник.

При этом, как утверждают источники "Медузы", близкие к администрации президента РФ, примерно в середине дня 24 июня Пригожин начал пытаться сам выйти на связь с Кремлем — и якобы даже "пытался дозвониться до Путина, но президент не хотел с ним говорить".

По оценке собеседников "Медузы", близких к Кремлю и правительству РФ, скорее всего, Пригожин понял, что "превысил меру", а "перспективы движения его колонн туманны". К тому моменту наемники находились уже не так далеко от реки Оки — именно там российская армия и Росгвардия решили выстроить первую линию обороны от "вагнеровцев".

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Увидев изменившийся настрой Пригожина, Кремль якобы решил не идти на "кровавое столкновение", утверждают собеседники "Медузы". По их утверждению, финальными переговорами занималась большая группа чиновников, в которую среди прочих входили глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Фронтменом этой группы выступил самопровозглашенный президента Беларуси Александр Лукашенко. По словам источника, близкого к Кремлю, Пригожин настаивал, чтобы в переговорах участвовали "первые лица". А, учитывая нежелание Путина контактировать с основателем ЧВК, у переговорщиков оказалось не так уж много вариантов.

"Пригожину нужен был достойный конфидент, чтобы выйти из игры [сохранив лицо]. Таковым выступил Лукашенко. Он любит пиар и понимает выгоду — поэтому и согласился", — утверждает собеседник "Медузы". По его мнению, "выгода" для Лукашенко очевидна: публично именно он стал человеком, который "спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови".

Источники "Медузы", близкие к Кремлю и правительству РФ, сходятся во мнении, что по итогам своего радикального выступления Пригожин проиграл: "Он вытеснен из России. Президент такого не прощает". По их словам, стороны еще будут "обсуждать" подробности соглашения, касающегося нового положения Пригожина, но "прежнего влияния и ресурсов у него не будет".

В то же время собеседник, близкий к Кремлю, не исключил, что по итогам мятежа могут быть кадровые изменения в руководстве министерства обороны: "Но не по требованию Пригожина, а из-за самоустранения министерства обороны".

При этом ни Сергей Шойгу, ни Валерий Герасимов до сих пор ни слова не сказали о восстании Пригожина. Также неизвестно, где они все это время находились, пишет издание.

Источник "Медузы", близкий к правительству, тем не менее сомневается, что кадровые решения относительно Минобороны РФ могут быть приняты в ближайшее время: "Путин почти никогда не идет на поводу у обстоятельств и не прогибается под давлением".

Собеседники, близкие к Кремлю, в то же время признают, что мятеж ослабил позиции Путина.

"Он не мог снизойти до Пригожина, но его вчера [после телеобращения] не было нигде. Он "царь", "первый", но бляха-муха, когда надо — вмешайся, а не заставляй за себя светить фасадом Лукашенко и переговариваться силовиков", — сказал источник.

В день, когда Пригожин двинул свою армию на Москву, Путин работал с документами в Кремле, как утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом самолет Путина, оснащенный оборудованием для управления армией, днем 24 июня вылетел из Москвы и пропал с радаров в районе Твери, сообщали "Важные истории" со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

По оценке одного из источников "Медузы", близких к администрации президента, теперь Путину будет сложнее "собирать вертикаль власти" — а попыток "переустроить систему" со стороны "российских элит" станет только больше.

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Темы: ПутинПригожинРосcияВагнер
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