Китай підтримав Росію як "стратегічного партнера" після спроби заколоту

Китай відреагував на спробу заколоту "вагнерівців", і висловив підтримку керівництву Росії.

Джерело: МЗС Китаю, МЗС РФ

Деталі: Китайське МЗС оприлюднило коротку заяву з приводу спроби заколоту ПВК "Вагнер" у Росії, в якій зазначено, що "це внутрішня справа Росії".

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Також у заяві сказано: "Як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер по координації дій в нову епоху, Китай підтримує Росію у збереженні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання".

Заява китайського відомства з’явилася в день, коли країну з візитом відвідав заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

У повідомленні МЗС РФ також зазначається про підтримку Кремля Китаєм.

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Зокрема, в ньому йдеться: "Китайська сторона висловила підтримку зусиллям керівництва Російської Федерації щодо стабілізації ситуації в країні у зв'язку з подіями 24 червня і підтвердила зацікавленість у зміцненні згуртованості та подальшому процвітанні Росії".

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