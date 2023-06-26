Китай підтримав Росію як "стратегічного партнера" після спроби заколоту
Китай відреагував на спробу заколоту "вагнерівців", і висловив підтримку керівництву Росії.
Деталі: Китайське МЗС оприлюднило коротку заяву з приводу спроби заколоту ПВК "Вагнер" у Росії, в якій зазначено, що "це внутрішня справа Росії".
Також у заяві сказано: "Як дружній сусід Росії і всеосяжний стратегічний партнер по координації дій в нову епоху, Китай підтримує Росію у збереженні національної стабільності і досягненні розвитку і процвітання".
Заява китайського відомства з’явилася в день, коли країну з візитом відвідав заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.
У повідомленні МЗС РФ також зазначається про підтримку Кремля Китаєм.
Зокрема, в ньому йдеться: "Китайська сторона висловила підтримку зусиллям керівництва Російської Федерації щодо стабілізації ситуації в країні у зв'язку з подіями 24 червня і підтвердила зацікавленість у зміцненні згуртованості та подальшому процвітанні Росії".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".