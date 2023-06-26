Китай поддержал Россию как "стратегического партнера" после попытки мятежа
Китай отреагировал на попытку мятежа "вагнеровцев", и выразил поддержку руководству России.
Детали: Китайский МИД обнародовал краткое заявление по поводу попытки мятежа ЧВК "Вагнер" в России, в котором указано, что "это внутреннее дело России".
Также в заявлении сказано: "Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнёр по координации действий в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания".
Заявление китайского ведомства появилось в день, когда страну с визитом посетил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
В сообщении МИД РФ также отмечается о поддержке Кремля Китаем.
В частности, в нем говорится: "Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России".
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".