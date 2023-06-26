Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай поддержал Россию как "стратегического партнера" после попытки мятежа

Ольга ГлущенкоПонедельник, 26 июня 2023, 06:18
Китай поддержал Россию как стратегического партнера после попытки мятежа
Флаги КНР и РФ. Фото GETTY IMAGES

Китай отреагировал на попытку мятежа "вагнеровцев", и выразил поддержку руководству России.

Источник: МИД Китая, МИД РФ

Детали: Китайский МИД обнародовал краткое заявление по поводу попытки мятежа ЧВК "Вагнер" в России, в котором указано, что "это внутреннее дело России".

Также в заявлении сказано: "Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнёр по координации действий в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания".

Реклама:

Заявление китайского ведомства появилось в день, когда страну с визитом посетил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

В сообщении МИД РФ также отмечается о поддержке Кремля Китаем.

В частности, в нем говорится: "Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: КитайРосcияВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Китай
Госдеп прокомментировал слова Байдена о "диктаторе Си"
Блинкен в Лондоне рассказал коллегам из G7 о визите в Китай
Китай ответил Байдену на "диктатора Си"
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: