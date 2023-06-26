Китай поддержал Россию как "стратегического партнера" после попытки мятежа

Китай отреагировал на попытку мятежа "вагнеровцев", и выразил поддержку руководству России.

Источник: МИД Китая, МИД РФ

Детали: Китайский МИД обнародовал краткое заявление по поводу попытки мятежа ЧВК "Вагнер" в России, в котором указано, что "это внутреннее дело России".

Также в заявлении сказано: "Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнёр по координации действий в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания".

Реклама:

Заявление китайского ведомства появилось в день, когда страну с визитом посетил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

В сообщении МИД РФ также отмечается о поддержке Кремля Китаем.

В частности, в нем говорится: "Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: