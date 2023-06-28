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Суровікін знав, що Пригожин готує бунт – NYT

Альона Мазуренко Середа, 28 червня 2023, 11:43
Суровікін знав, що Пригожин готує бунт – NYT
СЕРГІЙ СУРОВІКІН (В ЦЕНТРІ), GETTY IMAGES

Російський генерал Сергій Суровікін, якого в РФ призначали посередником між Міноборони та "Вагнером", знав, про плани ватажка найманців Євгена Пригожина вчинити заколот в Росії. 

Джерело: The New York Times

Деталі: Американські чиновники, які ознайомилися з даними американської розвідки, кажуть, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина повстати проти російського військового керівництва.

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Чиновники заявили, що намагаються з'ясувати, чи допомагав генерал Суровікін планувати дії Пригожина.

Американські чиновники також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали могли підтримати спробу Пригожина змінити керівництво Міноборони РФ силою.

Нинішні і колишні американські посадовці заявили, що Пригожин не розпочав би повстання, якби не був впевнений, що інші високопосадовці прийдуть йому на допомогу.

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У виданні вважають, що якщо Суровікін був причетний до цих подій, це стало б останньою ознакою міжусобиці, у російському військовому керівництві.

За словами офіційних осіб, Путін має вирішити, чи вважає він, що Суровікін допомагав Пригожину, і як він має на це реагувати.

Деякі колишні чиновники кажуть, що Путін може вирішити залишити генерала Суровікіна, якщо дійде висновку, що той знав про плани Пригожина, але не допоміг йому.

Наразі, за словами аналітиків, Путін, схоже, має намір покласти відповідальність за заколот виключно на Пригожина.

Високопоставлені американські чиновники припускають, що союз між Суровікіним і Пригожиним може пояснити, чому Пригожин досі живий.

Американські чиновники на умовах анонімності розповіли, що усунення Суровікіна піде на користь Україні. 

Там також припускають, що існувала змова між деякими військовими чиновниками і Пригожиним, адже найманців Пригожина дійшли до Москви фактично без опору. 

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол сказав, що "сталося занадто багато дивних речей, які вказують на те, що існувала змова".

Пряма мова Макфола: "Подумайте, як легко було взяти Ростов. У Росії всюди стоїть озброєна охорона, і раптом навколо немає нікого, хто міг би щось зробити?".

Незалежні експерти, офіційні особи США і союзників заявили, що Пригожин, схоже, вважав, що значна частина російської армії перейде на його бік, коли його колона рухатиметься на Москву.

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Теми: ПригожинВагнерРосія
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