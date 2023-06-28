Суровікін знав, що Пригожин готує бунт – NYT
Російський генерал Сергій Суровікін, якого в РФ призначали посередником між Міноборони та "Вагнером", знав, про плани ватажка найманців Євгена Пригожина вчинити заколот в Росії.
Джерело: The New York Times
Деталі: Американські чиновники, які ознайомилися з даними американської розвідки, кажуть, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина повстати проти російського військового керівництва.
Чиновники заявили, що намагаються з'ясувати, чи допомагав генерал Суровікін планувати дії Пригожина.
Американські чиновники також заявили, що є ознаки того, що інші російські генерали могли підтримати спробу Пригожина змінити керівництво Міноборони РФ силою.
Нинішні і колишні американські посадовці заявили, що Пригожин не розпочав би повстання, якби не був впевнений, що інші високопосадовці прийдуть йому на допомогу.
У виданні вважають, що якщо Суровікін був причетний до цих подій, це стало б останньою ознакою міжусобиці, у російському військовому керівництві.
За словами офіційних осіб, Путін має вирішити, чи вважає він, що Суровікін допомагав Пригожину, і як він має на це реагувати.
Деякі колишні чиновники кажуть, що Путін може вирішити залишити генерала Суровікіна, якщо дійде висновку, що той знав про плани Пригожина, але не допоміг йому.
Наразі, за словами аналітиків, Путін, схоже, має намір покласти відповідальність за заколот виключно на Пригожина.
Високопоставлені американські чиновники припускають, що союз між Суровікіним і Пригожиним може пояснити, чому Пригожин досі живий.
Американські чиновники на умовах анонімності розповіли, що усунення Суровікіна піде на користь Україні.
Там також припускають, що існувала змова між деякими військовими чиновниками і Пригожиним, адже найманців Пригожина дійшли до Москви фактично без опору.
Колишній посол США в Росії Майкл Макфол сказав, що "сталося занадто багато дивних речей, які вказують на те, що існувала змова".
Пряма мова Макфола: "Подумайте, як легко було взяти Ростов. У Росії всюди стоїть озброєна охорона, і раптом навколо немає нікого, хто міг би щось зробити?".
Незалежні експерти, офіційні особи США і союзників заявили, що Пригожин, схоже, вважав, що значна частина російської армії перейде на його бік, коли його колона рухатиметься на Москву.
Нагадаємо:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть на Москву "відновлювати справедливість".
- Пізно ввечері 23 червня генерал Сергій Суровікін записав відеозвернення, у якому закликав найманців "зупинитися".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- 24 червня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 26 червня Пригожин заявив, що метою його маршу на Москву було захистити групу "Вагнер" від знищення, адже до 1 липня найманці мали б підписати контракт із Міноборони РФ, а вони не хотіли. Він також заявив, що зупинився, щоб "не проливати російську кров", коли Лукашенко запропонував йому знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у "законній юрисдикції". Пригожин начебто наразі уже в Білорусі.
- Лукашенко заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин врешті відмовився від своїх вимог щодо звільнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу та глави Генштабу РФ Валерія Герасимова.
- Путін офіційно запропонував вагнерівцям приєднатися до інших воєнних формувань, Міноборони РФ чи перейти в Білорусь. Важке озброєння "Вагнера" готуються передати Міноборони РФ.