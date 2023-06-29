Буданов озвучив версію, чому Пригожин не дійшов до Москви

Керівник української розвідки Кирило Буданов вважає, що ватажка ПВК "Вагнер Євгена Пригожина переконали припинити збройний заколот, натиснувши на його "патріотичні переконання".

Джерело: керівник Головного управління розвідки МОУ у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний".

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