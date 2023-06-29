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Буданов озвучил версию, почему Пригожин не дошел до Москвы

Роман Кравец, Валентина РоманенкоЧетверг, 29 июня 2023, 15:17
Буданов озвучил версию, почему Пригожин не дошел до Москвы
БУДАНОВ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов считает, что главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина убедили прекратить вооруженный мятеж, нажав на его "патриотические убеждения".

Источник: руководитель Главного управления разведки МОУ Буданов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимный".

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Темы: ПригожинВагнерразведкаБуданов
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