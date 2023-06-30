"Вагнер" продолжает вербовать боевиков для войны в Украине – ВВС
ЧВК "Вагнера" продолжает вербовать боевиков для войны в Украине по всей России, несмотря на неудачную попытку мятежа Евгения Пригожина.
Источник: BBC
Детали: Журналисты BBC отмечают, что позвонили на десятки номеров центров вербовки, расположенных в России. Они сообщали, что обращаются по просьбе брата, и интересовались возможностью присоединиться к войне против Украины в составе "Вагнера".
В частности, в российском Мурманске женщина из спортивного клуба "Викинг" подтвердила, что клуб все еще вербует боевиков для Украины.
Издание отмечает, что длинный список контактных лиц "Вагнера" в основном базируется на бойцовских клубах, включая школы боевых искусств и боксерские клубы.
Несколько человек, отвечая на телефонный звонок, подчеркнули, что новые завербованные подписывают контракты с ЧВК "Вагнер", а не с Минобороны России.
"Министерство обороны здесь абсолютно ни при чем, – отметили в спортивном клубе "Спарта" в Волгограде, – Ничего не остановилось, мы продолжаем набирать людей".
"Мы работаем. Если бы что-то изменилось, нам бы сказали. Но ничего такого", – четко сказала женщина-вербовщик в Краснодаре.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
- ФСБ России сообщила, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.