"Вагнер" продолжает вербовать боевиков для войны в Украине – ВВС

ЧВК "Вагнера" продолжает вербовать боевиков для войны в Украине по всей России, несмотря на неудачную попытку мятежа Евгения Пригожина.

Источник: BBC

Детали: Журналисты BBC отмечают, что позвонили на десятки номеров центров вербовки, расположенных в России. Они сообщали, что обращаются по просьбе брата, и интересовались возможностью присоединиться к войне против Украины в составе "Вагнера".

В частности, в российском Мурманске женщина из спортивного клуба "Викинг" подтвердила, что клуб все еще вербует боевиков для Украины.

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Издание отмечает, что длинный список контактных лиц "Вагнера" в основном базируется на бойцовских клубах, включая школы боевых искусств и боксерские клубы.

Несколько человек, отвечая на телефонный звонок, подчеркнули, что новые завербованные подписывают контракты с ЧВК "Вагнер", а не с Минобороны России.

"Министерство обороны здесь абсолютно ни при чем, – отметили в спортивном клубе "Спарта" в Волгограде, – Ничего не остановилось, мы продолжаем набирать людей".

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"Мы работаем. Если бы что-то изменилось, нам бы сказали. Но ничего такого", – четко сказала женщина-вербовщик в Краснодаре.

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