Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Часть "Вагнера" остается на ВОТ Украины – Пентагон

Пятница, 30 июня 2023, 03:24
Часть Вагнера остается на ВОТ Украины – Пентагон
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Американское Минобороны владеет информацией о том, что часть наемников российской ЧВК "Вагнер" продолжают находиться на оккупированной Россией территории Украины.

Источник: представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Относительно ЧВК "Вагнер" и ее дислокации, я бы сказал, что мы продолжаем видеть некоторые элементы группы Вагнера на оккупированной Россией территории Украины".

Реклама:

Детали: Райдер также прокомментировал сообщения СМИ о том, что на спутниковых снимках воинских частей в Беларуси появились новые сооружения, которые могут предназначаться для размещения бойцов ЧВК "Вагнер".

"Я видел эти сообщения в прессе. Очевидно, это то, что мы в дальнейшем будем отслеживать", - отметил Райдер.

Представитель оборонного ведомства США также заверил, что американская разведка будет следить за деятельностью всех ячеек ЧВК "Вагнер" в разных регионах мира.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Вагнервойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Вагнер
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
В России засекретили похороны Пригожина – росСМИ
В Беларуси вагнеровцам выдают новые паспорта – оппозиция
Последние новости
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
Все новости...
Реклама: