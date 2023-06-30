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Часть "Вагнера" остается на ВОТ Украины – Пентагон

Пятница, 30 июня 2023, 03:24
Часть Вагнера остается на ВОТ Украины – Пентагон
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С САЙТА THETIMES.CO.UK

Американское Минобороны владеет информацией о том, что часть наемников российской ЧВК "Вагнер" продолжают находиться на оккупированной Россией территории Украины.

Источник: представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Относительно ЧВК "Вагнер" и ее дислокации, я бы сказал, что мы продолжаем видеть некоторые элементы группы Вагнера на оккупированной Россией территории Украины".

Детали: Райдер также прокомментировал сообщения СМИ о том, что на спутниковых снимках воинских частей в Беларуси появились новые сооружения, которые могут предназначаться для размещения бойцов ЧВК "Вагнер".

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"Я видел эти сообщения в прессе. Очевидно, это то, что мы в дальнейшем будем отслеживать", - отметил Райдер.

Представитель оборонного ведомства США также заверил, что американская разведка будет следить за деятельностью всех ячеек ЧВК "Вагнер" в разных регионах мира.

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Темы: Вагнервойна
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