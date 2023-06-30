Часть "Вагнера" остается на ВОТ Украины – Пентагон
Американское Минобороны владеет информацией о том, что часть наемников российской ЧВК "Вагнер" продолжают находиться на оккупированной Россией территории Украины.
Источник: представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Относительно ЧВК "Вагнер" и ее дислокации, я бы сказал, что мы продолжаем видеть некоторые элементы группы Вагнера на оккупированной Россией территории Украины".
Детали: Райдер также прокомментировал сообщения СМИ о том, что на спутниковых снимках воинских частей в Беларуси появились новые сооружения, которые могут предназначаться для размещения бойцов ЧВК "Вагнер".
"Я видел эти сообщения в прессе. Очевидно, это то, что мы в дальнейшем будем отслеживать", - отметил Райдер.
Представитель оборонного ведомства США также заверил, что американская разведка будет следить за деятельностью всех ячеек ЧВК "Вагнер" в разных регионах мира.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
- ФСБ России сообщила, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.