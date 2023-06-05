Польща програла в Суді ЄС проти Єврокомісії через суперечливу судову реформу

Суд Європейського Союзу в понеділок став на бік Європейської комісії в багаторічній суперечці з Польщею щодо її суперечливої судової реформи, яка, як стверджує виконавчий орган ЄС, порушує європейське право та підриває незалежність суддів.

Про це йдеться в рішенні Суду ЄС, що є в розпорядженні "Європейської правди".

Суд підтвердив, що ухвалена Польщею у грудні 2019 року судова реформа суперечить європейському праву, оскільки запроваджена нею Дисциплінарна палата Верховного суду, яка має повноваження звільняти й притягати до відповідальності суддів, "не відповідає вимогам незалежності та неупередженості".

Розкритикували європейські судді й зміни до закону про суддівство, які Польща ухвалила після скарг Єврокомісії у червні 2022-го, зазначивши, що вони перешкоджають національним судам визначати, чи відповідають ті чи інші рішення польської влади праву ЄС.

Також несумісне з правом ЄС і повноваження іншого органу – Надзвичайної палати з питань нагляду та зв'язків з громадськістю Верховного суду Польщі – перевіряти дотримання основних вимог щодо ефективного судового захисту.

Нагадаємо, суперечка між Варшавою і Брюсселем щодо польської судової реформи триває з 2019 року.

У 2021 році Суд ЄС постановив, що польська система притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності несумісна із законами союзу, а потім наклав щоденний штраф у розмірі 1 мільйона євро за невиконання Варшавою його рішення про розпуск дисциплінарної палати суддів.

ВІДЕО ДНЯ

У квітні після звернення Польщі Суд Євросоюзу зменшив цей штраф до 500 тисяч євро на день. Оскільки Польща відмовилася платити, Брюссель стягує їх з коштів, які мали виділятися країні із загальноєвропейського бюджету.

Читайте детальніше на цю тему у статті: Гроші чи союзники: як ЄС поставив польську владу перед непростим вибором.