Окупанти завезли до школи на Луганщині 20 вантажівок з пораненими лише за день – Генштаб

Російські загарбники лише за 3 червня завезли до переобладнаної під шпиталь школи одного з населених пунктів у Сватівському районі на Луганщині 20 вантажівок поранених.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Дослівно: "Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів".

Деталі: Також стало відомо, що там же лікування вже проходять близько двох сотень осіб.

Крім того, на Куп’янському напрямку, противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області у якості моргів, але без належного обладнання.

Що було раніше: Загальні бойові втрати окупантів станом на 5 червня 2023 року склали близько 210 350 осіб, за добу було ліквідовано 410 загарбників.