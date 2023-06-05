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Окупанти завезли до школи на Луганщині 20 вантажівок з пораненими лише за день – Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 червня 2023, 19:14
Окупанти завезли до школи на Луганщині 20 вантажівок з пораненими лише за день – Генштаб
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Російські загарбники лише за 3 червня завезли до переобладнаної під шпиталь школи одного з населених пунктів у Сватівському районі на Луганщині 20 вантажівок поранених.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Дослівно: "Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів".

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Деталі: Також стало відомо, що там же лікування вже проходять близько двох сотень осіб.

Крім того, на Куп’янському напрямку, противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області у якості моргів, але без належного обладнання.  

Що було раніше: Загальні бойові втрати окупантів станом на 5 червня 2023 року склали близько 210 350 осіб, за добу було ліквідовано 410 загарбників.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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