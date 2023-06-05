Оккупанты завезли в школу на Луганщине 20 грузовиков с ранеными только за день - Генштаб

Российские захватчики только за 3 июня завезли в переоборудованную под госпиталь школу одного из населенных пунктов в Сватовском районе Луганской области 20 грузовиков раненых.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Дословно: "Продолжая вооруженную агрессию, российские оккупационные войска ежедневно несут потери. Только 3 июня, в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь захватчиков, в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области, было доставлено двадцатью грузовиками раненых оккупантов".

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Детали: Также стало известно, что там же лечение уже проходят около двух сотен человек.

Кроме того, на Купянском направлении, противник вынужден использовать гражданские здания населенных пунктов Харьковской области в качестве моргов, но без надлежащего оборудования.

Что предшествовало: Общие боевые потери оккупантов по состоянию на 5 июня 2023 года составили около 210 350 человек, за сутки было ликвидировано 410 захватчиков.