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Оккупанты завезли в школу на Луганщине 20 грузовиков с ранеными только за день - Генштаб

Станислав ПогориловПонедельник, 5 июня 2023, 19:14
Оккупанты завезли в школу на Луганщине 20 грузовиков с ранеными только за день - Генштаб
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Российские захватчики только за 3 июня завезли в переоборудованную под госпиталь школу одного из населенных пунктов в Сватовском районе Луганской области 20 грузовиков раненых.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Дословно: "Продолжая вооруженную агрессию, российские оккупационные войска ежедневно несут потери. Только 3 июня, в здание школы, переоборудованной под полевой госпиталь захватчиков, в одном из населенных пунктов Сватовского района Луганской области, было доставлено двадцатью грузовиками раненых оккупантов".

Детали: Также стало известно, что там же лечение уже проходят около двух сотен человек.

Кроме того, на Купянском направлении, противник вынужден использовать гражданские здания населенных пунктов Харьковской области в качестве моргов, но без надлежащего оборудования.  

Что предшествовало: Общие боевые потери оккупантов по состоянию на 5 июня 2023 года составили около 210 350 человек, за сутки было ликвидировано 410 захватчиков.

Темы: войнаРосcияУкраина
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