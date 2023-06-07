Захисники за добу знищили 880 окупантів, 13 танків та 1 літак - Генштаб
Середа, 7 червня 2023, 08:07
За минулу добу збройні сили знищили близько 880 окупантів, загальна кількість вбитих загарбників сягнула 212030 військових.
Джерело: Генштаб у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3873 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7560 (+17) од,
- артилерійських систем – 3640 (+37) од,
- РСЗВ – 594 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 352 (+1) од,
- літаків – 314 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters – 299 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1171 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6349 (+17) од,
- спеціальної техніки ‒ 492 (+3).