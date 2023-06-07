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Росіяни запустили "Шахед" у приватний будинок на Сумщині: 2 загиблих

Альона Мазуренко Середа, 7 червня 2023, 10:42
Росіяни запустили Шахед у приватний будинок на Сумщині: 2 загиблих

На Сумщині внаслідок влучання ворожого "Шахеду" сталася пожежа та руйнування приватного житлового будинку, загинули 2 людини, 1 – поранена.

Джерело: пресслужба прокуратури Сумської області

Дослівно: "7 червня 2023 року близько 3 год 15 хв окупанти атакували, за попередніми даними, безпілотником типу "Шахед" цивільну інфраструктуру Юнаківської громади.

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Унаслідок чого сталася пожежа та руйнування одного приватного житлового будинку, в якому проживало дві родини.

У одному помешканні загинув 41-річний чоловік, у іншому загинула 60-річна жінка, її чоловіка госпіталізовано".

Деталі: Через загибель та поранення цивільних унаслідок атаки дрона на прикордонну громаду Сумщини – розпочато досудове розслідування

ВІДЕО ДНЯ

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч.2 ст.438 ККУ).

Теми: Сумська областьШахедвійна
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