ЄС розпочав провадження проти Польщі через закон про російський вплив

Колегія комісарів Європейського Союзу вирішила розпочати провадження щодо порушення Польщею законодавства ЄС у зв'язку з законом про створення комісії з розслідування російського впливу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Європейська комісія вже розкритикувала закон і попередила, що без вагань вживатиме заходів.

Реклама:

Наразі вирішено надіслати "лист з офіційним повідомленням".

Це перший етап процедури порушення, яка може закінчитися в Суді Європейського Союзу.

У Польщі є час, щоб виконати вимогу. Якщо вона цього не зробить, Єврокомісія перейде до наступного етапу, а це може означати подальші фінансові санкції.

ВІДЕО ДНЯ

Це також означає, що Єврокомісія після аналізу дійшла висновку, що закон про створення комісії з розслідування російського впливу порушує законодавство ЄС.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда несподівано заявив у п'ятницю, що пропонує термінові поправки до суперечливого закону про російський вплив, який він підписав цього тижня і який викликав критику з боку США та Європейського Союзу.

Польська опозиція, насамперед партія "Громадянська платформа" та її лідер Дональд Туск, вважають, що ініціатива "Права й справедливості" спрямована проти них – передусім у контексті Смоленської авіакатастрофи 2010 року.

На думку опонентів, закон покликаний усунути Дональда Туска з політичної сцени перед парламентськими виборами або принаймні принизити його в очах виборців. Звідси назва закону у Польщі – "лекс Туск".