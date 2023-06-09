Окупанти вимагають у волонтерів гроші за евакуацію на Херсонщині – ДСНС

У Херсонській області, яка була затоплена внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції, російські окупанти вимагають кошти у волонтерів, які хочуть евакуювати людей.

Джерело: виконувач обов'язків директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій України Михайло Гриб, якого цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я підтверджую цю інформацію (щодо вимагання російськими окупантам грошей у волонтерів – ред.). Волонтери нам доповідають, що проходять, але проходять саме за такою схемою. А у Державної служби з надзвичайних ситуацій, на жаль, немає можливості (туди дістатися) – нас зразу обстріляють, нам не має сенсу туди (рухатися)".

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Деталі: За словами Гриба, така ситуація склалась в окупованих Олешках.

Керівник департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС запевнив, що зараз рятувальники "загалом контролюють" ситуацію в регіоні після руйнування Каховської ГЕС, а також "готові надавати людям допомогу та роблять це".

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