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Окупанти вимагають у волонтерів гроші за евакуацію на Херсонщині – ДСНС

"Українська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 17:12
Окупанти вимагають у волонтерів гроші за евакуацію на Херсонщині – ДСНС
На Херсонщині триває евакуація, фото ДСНС

У Херсонській області, яка була затоплена внаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції, російські окупанти вимагають кошти у волонтерів, які хочуть евакуювати людей.

Джерело: виконувач обов'язків директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій України Михайло Гриб, якого цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я підтверджую цю інформацію (щодо вимагання російськими окупантам грошей у волонтерів – ред.). Волонтери нам доповідають, що проходять, але проходять саме за такою схемою. А у Державної служби з надзвичайних ситуацій, на жаль, немає можливості (туди дістатися) – нас зразу обстріляють, нам не має сенсу туди (рухатися)".

Деталі: За словами Гриба, така ситуація склалась в окупованих Олешках.

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Керівник департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС запевнив, що зараз рятувальники "загалом контролюють" ситуацію в регіоні після руйнування Каховської ГЕС, а також "готові надавати людям допомогу та роблять це".

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Теми: Херсонська областьевакуаціяокупаціяволонтери
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