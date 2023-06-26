Президент РФ Володимир Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту найманців "ПВК Вагнер".

Джерело: Путін у зверненні до росіян увечері 26 червня

Пряма мова: "Дякую всім нашим військовослужбовцям, співробітникам правоохоронних органів, спеціальних служб, які встали на шляху в заколотників, зберегли вірність обов'язку, присязі і своєму народу.

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Мужність, самопожертва полеглих героїв-льотчиків уберегли Росію від трагічних руйнівних наслідків".

Що цьому передувало:

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що заяви, які зробить Путін у зверненні, "визначать долю Росії".

Крім того, близький до самопроголошеного президента Білорусі Telegram-канал "Пул Первого" анонсував виступ Олександра Лукашенка. Однак виступ перенесли на вівторок.

Передісторія: