Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту
Понеділок, 26 червня 2023, 22:59
Президент РФ Володимир Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту найманців "ПВК Вагнер".
Джерело: Путін у зверненні до росіян увечері 26 червня
Пряма мова: "Дякую всім нашим військовослужбовцям, співробітникам правоохоронних органів, спеціальних служб, які встали на шляху в заколотників, зберегли вірність обов'язку, присязі і своєму народу.
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Мужність, самопожертва полеглих героїв-льотчиків уберегли Росію від трагічних руйнівних наслідків".
Що цьому передувало:
- Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що заяви, які зробить Путін у зверненні, "визначать долю Росії".
- Крім того, близький до самопроголошеного президента Білорусі Telegram-канал "Пул Первого" анонсував виступ Олександра Лукашенка. Однак виступ перенесли на вівторок.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії РФ, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.