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Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 червня 2023, 22:59
Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту
Путін, фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін визнав загибель російських льотчиків під час заколоту найманців "ПВК Вагнер".

Джерело: Путін у зверненні до росіян увечері 26 червня

Пряма мова: "Дякую всім нашим військовослужбовцям, співробітникам правоохоронних органів, спеціальних служб, які встали на шляху в заколотників, зберегли вірність обов'язку, присязі і своєму народу. 

Мужність, самопожертва полеглих героїв-льотчиків уберегли Росію від трагічних руйнівних наслідків".

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Що цьому передувало: 

  • Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що заяви, які зробить Путін у зверненні, "визначать долю Росії".
  • Крім того, близький до самопроголошеного президента Білорусі Telegram-канал "Пул Первого" анонсував виступ Олександра Лукашенка. Однак виступ перенесли на вівторок.

Передісторія:

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Теми: ПутінРосіяВагнерПригожин
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